    基隆武聖街民宅車庫火警 消防員及時撲滅虛驚一場

    2026/01/24 21:36 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市安樂區武聖街民宅1樓車庫火警，消防員灌救撲滅火勢。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市安樂區武聖街民宅1樓車庫火警，消防員灌救撲滅火勢。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市武聖街一棟五層樓住宅1樓車庫，今（24日）晚間8時許傳出火警。基隆市消防員趕抵，1樓車庫已竄出火舌，並伴隨濃煙，甚至傳出劇烈爆炸聲響。消防員持續灌救至9點20分控制火勢，共疏散8名住戶，未傳出人員受困、受傷。

    基隆市消防局於今晚8時18分接獲民眾報案，安樂區武聖街50巷7號1樓發生火災，火勢猛烈且有火煙冒出。消防局隨即派遣安樂、中山、百福、七堵分隊，共計12輛救災車、21名消防人員趕往現場馳援。

    消防隊員抵達火場，不斷有大量濃煙從5層樓住宅的1樓車庫竄出，趕緊佈線灌救，這時1樓車庫突然傳出巨響；屋主獲知焦急跑回家中察看，向消防隊員稱屋內無人；經消防人員初步勘查，確認為建築物內車輛起火引發爆炸。

    消防人員在確保無人傷亡後，持續佈線進入火場灌救並進行周邊搜索。除了消防分隊外，市警局、台電、自來水公司及瓦斯公司也已派員到場，協助斷電、斷氣及周邊交通管制，以防災害擴大。

    目前火勢持續搶救中，詳細起火原因及財損，將由消防局火調科調查釐清。

    基隆市安樂區武聖街民宅1樓車庫火警，消防員灌救撲滅火勢。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市安樂區武聖街民宅1樓車庫火警，消防員灌救撲滅火勢。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市安樂區武聖街民宅1樓車庫火警，消防員灌救撲滅火勢。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市安樂區武聖街民宅1樓車庫火警，消防員灌救撲滅火勢。（記者林嘉東翻攝）

