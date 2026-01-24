中國「血汗」地下匯兌 議員助理瞎忙11年賺6萬還被判刑

收入僅1萬多的陸姓議員助理經營地下匯兌11年，經手3千萬獲利卻僅6萬，因認罪及家境考量，判刑1年10月、緩刑4年，須付公庫20萬。（記者王捷攝）

收入僅1萬多的陸姓議員助理，非法經營中國地下匯兌長達11年，案經調查局偵辦，台南地方法院考量陸男坦承犯罪，並繳回6萬多犯罪所得，依違反銀行法判刑1年10月、緩刑4年，並向國庫支付20萬。

依據調查，陸男從2012年11月起至2023年9月間，利用其名下合作金庫帳戶、在中國申辦的建設銀行帳戶，將人民幣匯回台灣，他以中國帳戶收款後，再依約定匯率計算，從台灣帳戶匯出台幣，若是匯往中國，則反向操作。

調查發現，陸男合計經手金額高達3004萬9768元，並從中賺取0.2%的手續費或匯差，不法利益共計6萬99元。全案經調查局偵辦，在2023年1月執行搜索，扣得手機等證物，陸男在偵查與法院審理期間，都坦承犯罪，並在偵查階段主動繳回全部犯罪所得，爭取減刑。

法官審酌陸男目前從事議員助理工作，月薪大約1萬元，家庭經濟狀況需扶養配偶，考量他沒有前科，因不懂法律規定、貪圖微薄利益觸法，陸男的犯後態度良好，且非法匯兌所得利益並不大，未釀成重大金融風暴。

南院依銀行法非法辦理國內外匯兌業務罪，判處陸男有期徒刑1年10月、緩刑4年，並命令他在判決確定後的1年內，向公庫支付20萬元，扣案手機均沒收。

