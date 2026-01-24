高金枝無償提供辦公室 民間司改會董事長黃旭田：明顯有爭議

屆退的高等法院院長高金枝，傳將接任司法院秘書長。（資料照，本報合成）

高等法院院長高金枝在辦公廳舍不足的狀況之下，硬擠出一間專屬辦公室，給已退休的前任院長李彥文無償使用，引起各界討論。財團法人民間司法改革基金會董事長黃旭田受訪表示，身為高院的最高領導者，處理行政事務應小心，此舉明顯有爭議。

黃旭田受訪表示，做一個司法首長，尤其是高院長又是事實審的最高領導者，在處理行政事務上應非常小心，她可說前院長李彥文來幫忙，但歷來的前院長也沒有這種狀況，或是說來幫忙的人也沒有這種待遇；媒體報導高院說其他人也能使用辦公室，卻也有人說沒看過別人使用，代表平等對待明顯有爭議。

黃旭田指出，或許前院長真的到高院幫忙，但高院長是否能夠這樣做？此事或許不到違法的程度，但觀感不佳，如今的問題是現今社會大家都很喜歡講公平，自己卻做不到，他認為此事很值得大家討論。

曾經擔任過法官、檢察官的資深律師林石猛也在臉書上開砲，直指高金枝爭議，法官揚言告發犯罪，她的直屬長官、北檢還沈默以對？官官相護，也有紅線，其直屬長官、「天下第一檢」的名檢們仍然保持沈默，不主動檢舉偵辦，還在等待法官同僚告發而不得不辦嗎？

