為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高金枝無償提供辦公室 民間司改會董事長黃旭田：明顯有爭議

    2026/01/24 20:51 記者楊心慧／台北報導
    屆退的高等法院院長高金枝，傳將接任司法院秘書長。（資料照，本報合成）

    屆退的高等法院院長高金枝，傳將接任司法院秘書長。（資料照，本報合成）

    高等法院院長高金枝在辦公廳舍不足的狀況之下，硬擠出一間專屬辦公室，給已退休的前任院長李彥文無償使用，引起各界討論。財團法人民間司法改革基金會董事長黃旭田受訪表示，身為高院的最高領導者，處理行政事務應小心，此舉明顯有爭議。

    黃旭田受訪表示，做一個司法首長，尤其是高院長又是事實審的最高領導者，在處理行政事務上應非常小心，她可說前院長李彥文來幫忙，但歷來的前院長也沒有這種狀況，或是說來幫忙的人也沒有這種待遇；媒體報導高院說其他人也能使用辦公室，卻也有人說沒看過別人使用，代表平等對待明顯有爭議。

    黃旭田指出，或許前院長真的到高院幫忙，但高院長是否能夠這樣做？此事或許不到違法的程度，但觀感不佳，如今的問題是現今社會大家都很喜歡講公平，自己卻做不到，他認為此事很值得大家討論。

    曾經擔任過法官、檢察官的資深律師林石猛也在臉書上開砲，直指高金枝爭議，法官揚言告發犯罪，她的直屬長官、北檢還沈默以對？官官相護，也有紅線，其直屬長官、「天下第一檢」的名檢們仍然保持沈默，不主動檢舉偵辦，還在等待法官同僚告發而不得不辦嗎？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播