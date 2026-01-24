瞞死訊多收2個月錢？ 高院法官這原因判「狗保母」無罪

許姓狗保母受託顧張姓女子愛犬「肉呆」，隱瞞死訊續收費兩2個月挨告詐欺。二審認為其僅消極未告知，非積極施詐術，維持無罪確定。（資料照）

許姓女子受張姓女子委託，收費照顧寵物狗「肉呆」，但張女控訴，愛犬死後，許女隱瞞死訊，多收2個月錢。但高等法院台南分院認為，許女未即時告知死訊，只有消極不作為，不是詐騙，所以維持一審無罪判決。

張女在2020年委託許女照顧愛犬「肉呆」，並按月支付照顧費用，檢方指控，「肉呆」於2021年1月28日前死亡，許女卻通知張女將費用改匯至其名下帳戶，致張女誤信愛犬健在。同年2月、3月陸續匯款共6000元。直到3月下旬許女才告知狗已過世，張女認為遭騙提告，但一審因張女有退款，且沒有積極使用詐術，判處無罪。

請繼續往下閱讀...

檢方提起上訴，主張許女隱匿實情詐財，不過許女辯稱，換帳號時狗尚生存，因難過且不知如何開口才未告知死訊。法院調查，許女通知換帳號約在2021年1月中旬至2月12日間，而犬隻火化日為1月28日，因無法排除許女是在狗生前要求換帳號，很難確認張女利用死訊詐財的積極行為。

此外，許女案發後曾傳訊給朋友說，自己養「肉呆」也一年，不知道如何開口，自己也很難過，最後也主動詢問退款事宜，顯示其心態偏向消極逃避。

合議庭指出，許女雖未主動告知死訊並收款，應負民事責任，但其單純沉默的不作為，與刑法積極施用詐術的要件不符，加上有退款，難認有不法所有意圖，檢方也沒有提出其他積極證據證明被告犯罪，所以認同原審判決，駁回上訴

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法