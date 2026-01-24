車手拿「派遣契約書」求減刑 法官打臉：根本是詐騙幌子

詐團車手羅男一審被判10月。（資料照，記者顏宏駿攝）

25歲詐團車手羅男，落網時身上被搜出一張「派遣契約書」，他一審被判10月，想上訴求減刑。他把這張派遣契約當作「保命符」，其辯護律師說，契約載明不會做違法的事，被告是社會經驗不足受騙才犯案，希望法官考量此情節減刑。台中高分院法官則打臉說，契約根本就是「詐騙幌子」，目的是要取得被害人信任。

被告的辯護律師說，被父母從小離異，由阿嬤在鄉下扶養長大，學習做茶、檳榔，很少與外面接觸，判斷能力比一般人差，趁農閒時想找工作而去應徵開車司機，對方也簽了派遣契約，契約載明「不會做違法的事情」，被告涉世未深，輕信對方，才誤蹈法網。

法官表示，這紙契約書只是要向被害人證明取款身分的幌子而已，而不是代表被告涉世未深。

警方說，詐騙集團也越來越狡猾，他們在網路徵派遣工，應徵者雖然拿到一份看似正規的勞動契約，但只要做了，就知道自己可能被利用當詐騙集團的「車手」，自己應該覺醒。

警方表示，詐團的派遣契約大都會蓋上法律事務所或知名律師的大印，當然這些印章都是盜刻，目的是為了取信車手或被害人。

