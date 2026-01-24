為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    車手拿「派遣契約書」求減刑 法官打臉：根本是詐騙幌子

    2026/01/24 20:33 記者顏宏駿／彰化報導
    詐團車手羅男一審被判10月。（資料照，記者顏宏駿攝）

    詐團車手羅男一審被判10月。（資料照，記者顏宏駿攝）

    25歲詐團車手羅男，落網時身上被搜出一張「派遣契約書」，他一審被判10月，想上訴求減刑。他把這張派遣契約當作「保命符」，其辯護律師說，契約載明不會做違法的事，被告是社會經驗不足受騙才犯案，希望法官考量此情節減刑。台中高分院法官則打臉說，契約根本就是「詐騙幌子」，目的是要取得被害人信任。

    被告的辯護律師說，被父母從小離異，由阿嬤在鄉下扶養長大，學習做茶、檳榔，很少與外面接觸，判斷能力比一般人差，趁農閒時想找工作而去應徵開車司機，對方也簽了派遣契約，契約載明「不會做違法的事情」，被告涉世未深，輕信對方，才誤蹈法網。

    法官表示，這紙契約書只是要向被害人證明取款身分的幌子而已，而不是代表被告涉世未深。

    警方說，詐騙集團也越來越狡猾，他們在網路徵派遣工，應徵者雖然拿到一份看似正規的勞動契約，但只要做了，就知道自己可能被利用當詐騙集團的「車手」，自己應該覺醒。

    警方表示，詐團的派遣契約大都會蓋上法律事務所或知名律師的大印，當然這些印章都是盜刻，目的是為了取信車手或被害人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播