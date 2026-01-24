當車手被逮上訴圖減刑掰家庭破碎 法官：不要事事都怪「原生家庭」

車手一審被彰化地院判10月、獲緩刑3年，上訴二審想求減刑，辯稱「來自破碎家庭」，台中高分院法官不買單。（資料照，記者顏宏駿攝）

彰化現年25歲的羅男去年6月加入詐騙集團擔任取款車手，先後取款4次，得款約百萬元，全繳給上游，他最後一次取款時被捕，經警方移送後，檢察官具體求刑2年8月，一審被判10月，獲緩刑3年。他雖然暫時不用入獄服刑，仍上訴二審，希望法官能輕判至6月，理由為自己來自破碎家庭，自幼由祖母照顧，他已知道悔過，也願賠償被害人的損失，請求法官憫恕輕判，但法官說，你已畢業多年，有豐富的工作經驗，今詐騙猖獗，車手人人唾棄，犯案是你自己，「不要事事都怪原生家庭」，駁回上訴。

判決書指出，被告從小被祖母帶大，高職畢業後在家種茶、務農，去年6月，為了多賺點錢，上網應徵司機工作，廣告稱無經驗可，他按照徵才程序上網應徵，結果誤入詐騙集團。

去年6月，羅男指獲詐團指示，與被害人相約取款27萬元，惟被害人已有警覺報案，取款時，被現場埋伏員警當場查獲，除扣得現金3萬8400元外，還發現羅男身上有一張「派遣工契約書」。

羅男落網後坦承犯行，他向檢察官坦承共犯案4次，總收款金額約百萬元，全部繳給上游成員，但檢察官認為，被告屢犯詐欺不改，又以假投資名義進行詐騙，破壞公眾對於金融市場和投資機會之信任，貽害深遠，建請從重量處有期徒刑2年8月。

該案法官，審酌其擔任車手，侵害告訴人財產法益，同時增加檢警查緝困難，考量被告犯後坦承犯行，且已與告訴人達成調解，判處10月徒刑，緩刑3年。羅男雖獲緩刑，但他仍有案件在其他法院審理中，一旦宣告有罪，勢必要入監服刑，因此上訴台中高分院。

其律師辯護意旨為，被告出身破碎家庭，從小父母離異，阿嬤帶大，在家務農，為了賺錢，應徵司機，誤入詐團，其角色屬於邊緣，涉犯期間短，且本案僅為未遂，被告也勇於認錯承擔責任賠償被害人，請求撤銷原判決，改量處6個月以下有期徒刑。

法官對被告說，誤入歧途是你自己，不要事事都怪罪「原生家庭」，且你學校畢業工作多年，應知道近年來詐騙猖獗，車手人人唾棄，原審已有減刑，因此駁回上訴。

