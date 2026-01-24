又是囤積雜物火災！高雄廢棄鐵皮倉庫失火 濃煙衝天畫面曝

高雄廢棄鐵皮倉庫濃煙竄天際嚇人。（擷取自記者爆料網）

基隆市才發生住戶囤積雜物火災釀成2死4傷，高雄市鳳山區一間廢棄鐵皮倉庫同樣囤積雜物，今天下午引發大火，濃煙直衝天際，消防人員滅火後又復燃，所幸無人傷亡。高雄市府將盤點、列管囤積住宅，加強居家訪視與防火宣導。

鳳山區五甲一路時一間廢棄鐵皮倉庫囤積雜物，下午5點失火，消防局出動10車25人灌救，現場是2層樓鐵皮建築物，1樓後方廚具及雜物燃燒。

請繼續往下閱讀...

消防人員拉水線迅速撲滅火勢，但廢棄鐵皮倉庫堆放大量雜物，火勢一度復燃，消防人員二度出水才完全撲滅，所幸無人傷亡，但附近住戶嚇壞，擔心火勢波及住家。

市府為防範類似憾事發生，將結合區公所盤點囤積住宅列管高風險住宅，加強居家訪視及防火安全宣導，向住戶說明囤積雜物可能導致火勢延燒迅速、逃生動線受阻，以及影響消防人員進入搶救的潛在危害，並勸導住戶逐步改善囤積情形，維持室內外通道暢通。

消防局提醒，住宅囤積行為不僅是個人生活習慣問題，更涉及公共安全，一旦發生火災易造成濃煙快速擴散，危及自身及鄰近住戶生命安全，民眾應主動整理居家環境，避免大量堆放易燃物品，保持逃生通道及出入口暢通，並確實設置及維護住宅用火災警報器，以維護生命財產安全。

高雄廢棄鐵皮倉庫濃煙竄天際嚇人。（擷取自記者爆料網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法