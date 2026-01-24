義消盧彥宏吸入大量濃煙就醫 議員鄭文婷：盼完善救災裝備

基隆市議員鄭文婷（右）下午探視住院的義消盧彥宏後表示，盧員是她多年好友，更是基隆義消的「專業典範」。（記者盧賢秀翻攝）

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑日前在火場搜救時不幸殉職，當時與其並肩衝入火場搜救的義消同仁盧彥宏，今（24）日凌晨驚傳身體不適就醫。基隆市議員鄭文婷傍晚探視盧彥宏透露，盧員目前正在接受高壓氧治療，肺部與呼吸道皆有碳微粒沉積；她強調，救災人員的安全保障與裝備必須全面升級，才能保護這群守護市民的熱血英雄。

義消盧彥宏於今日凌晨2時許，突然感到胸悶、呼吸不順，在義消同仁陪同下前往三軍醫院基隆分院掛急診。院方初步檢驗，盧員血液中一氧化碳（CO）濃度明顯偏高，且口咽部可見明顯碳微粒沈積，顯示在搜救過程中吸入大量有害物質，要求他住院觀察幾天。

基隆市消防局長游家懿得知盧彥宏住院，午後也到病房探視，感謝他無私奉獻與消防隊員生死與共的精神。目前盧員身體狀況穩定，正依醫囑接受高壓氧治療，以加速代謝體內毒素。

與盧彥宏有多年交情的鄭文婷，下午5時許到病房探視盧彥宏後表示，盧員是她的好友，更是基隆義消中的「專業典範」。鄭文婷指出，盧彥宏是少數通過專業考試、執有「管制牌」的義消，因為具備高度專業，才能在關鍵時刻隨消防弟兄深入火場核心。

「他的耳鼻喉管道看進去都是黑色的（碳粒子），這兩天必須持續做高壓氧代謝。」鄭文婷心疼地說，主治醫師考量盧的上呼吸道仍有受傷跡象，已要求盧員住院觀察至下週三。她更透露，這並非盧彥宏第一次拚命，過去在精一路火災中，他也曾因救災導致血紅素降到8點多而就醫，但即便如此，他只要聽到警報聲，仍會第一時間趕赴現場。

鄭文婷強調，詹小隊長的殉職與盧義消的受傷，再次凸顯消防工作的極端風險。她呼籲市府與相關單位，必須以此為戒，全面檢視基隆市消防及義消人員的救災裝備是否完備，並加強健康監測與福利措施。此外，「消防人員是火裡來、水裡去，」唯有提供最完善的防護與制度保障，才能確保這群在第一線出生入死的弟兄，在守護市民安全的同時，也能平安回到家人身邊。

