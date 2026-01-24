資收車追撞釀1死6傷 議員：龜山清潔隊人力長期不足 影響安全與工作負荷

桃園市龜山區中興路昨晚發生資源回收車撞垃圾車事故，造成1死6傷慘劇，多位市議員呼籲應檢討、儘速補足龜山清潔隊員人力問題。（警方提供）

桃園市龜山區前晚發生資源回收車追撞垃圾車釀1死6傷事件後，各界紛對不幸喪生婦人及其家屬表達哀悼，並祈禱傷者早日復原，議員陳雅倫指出，清潔隊員人力長期不足，是影響清運安全與工作負荷的重要結構性問題，她多次要求桃園市環保局儘速補足龜山清潔隊員人力，減輕第一線人員的壓力，才是真正保護市民朋友與基層人員生命安全的關鍵。

議員李宗豪表示，環保局應檢討車輛勤務與相關安全機制，避免遺憾再次發生；他對因事故不幸離世者的家屬表達哀悼，也盼傷者早日康復、平安度過難關，家屬後續有任何需要協助的地方，他一定全力協助、陪伴家屬度過這段艱難時刻。

議員孫韻璇說，案發後，立刻趕往醫院守候、關心，​連日低溫，她要求環局落實駕駛出勤前的「身心健康評估」，不能讓過勞與溫差成為工安隱憂。

議員黃瓊慧表示，這起事故讓很多人開始思考垃圾清運時，「跟車」與「人流」的問題，應該擴大檢討整體民眾倒垃圾、環保局收運垃圾相關流程；陳雅倫則認為，清運時段正值人車混行高峰，任何身體不適或疲勞，都可能釀成嚴重後果，她要求環局務必檢討第一線執勤人員行車安全機制。

