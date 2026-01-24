為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    尾翼車台南自撞冒煙 男駕駛下車狂奔逃離

    2026/01/24 16:10 記者王捷／台南報導
    一輛改裝車今天清晨5點自撞安全島，男駕駛棄車逃逸。警查無違禁品，全案移交交通分隊，將通知車主到案。（民眾提供）

    今天凌晨5點多，台南金華路與成功路口一輛加裝尾翼轎車自撞安全島，車頭凹陷一度冒煙。目擊者說，年輕男駕駛下車後拔腿狂奔，在警員到場前離去，警方正通知車主到案說明。

    目擊者指出，他看到車輛撞到安全島，本來要上前幫忙，豈料車內的駕駛自行脫困，疑似發現他報案後，駕駛就把肇事車輛丟安全島旁，在警方到達時離開，感覺很有問題。

    警二分局表示，員警進入車內查看，並未發現違禁品或可疑物品，以目前的證據警方無法執行強制力，只能依流程將事故通報交通分隊續處，交通分隊後續聯繫車輛登記者要求到場說明，但至今未獲回應。

    雖然警方懷疑駕駛有酒駕，或是更嚴重的問題，這件自撞案，目前僅能依肇事車籍資料通知相關人到案，說不定一些證據可能因時間消失。

    警方提醒，僅有財物損害的事故，駕駛仍應留在現場、依規定處置並通報警方處理，讓責任與後續理賠能被釐清，若逕行離去，常被認定為肇事未依規定處置而遭開罰。

    依道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛肇事無人受傷或死亡，未依規定處置可處1000元以上3000元以下罰鍰，若逃逸並得吊扣駕照1個月至3個月，肇事逃逸案件通知車主到場說明，無故不到或不提供駕駛資料者，也可能被吊扣車牌1個月至3個月。

