龜山資源回收車撞垃圾車事件 死者是空軍遺眷

廖姓婦人（圖左）、王姓鄰長說明當時的情況。（記者謝武雄攝）

桃園市龜山區中興路昨晚發生資源回收車撞垃圾車事件，造成1死6傷慘劇，現場目擊的廖姓婦人、王姓鄰長今受訪時表示，死亡的78歲邱姓婦人是很「nice」的人，平常都會出門幫家人買早點，有時候在市場碰面也會話家常；王說，她和邱姓婦人從年輕就認識到現在，以往是住在建國九村，如今搬到貿商新城還是好鄰居。

廖姓婦人也提到，傷勢最嚴重的83歲丁姓老婦人，和她都是來自大華新村，大家搬到這裡還是好鄰居，聽她家裡人說，老婦人受傷嚴重，可能還要7、8次手術。

當地新興里長陳洲輝表示，出事的住戶大多來自貿商新城，貿商新城是屬於空軍眷村改建，因此有多名住戶來自空軍建國九村、大華新村。

王、廖兩人說，很多出事的鄰居都是眷村的家屬，平常大家都會互動話家常，其中死亡的邱姓老婦人都是遺眷，另外在長庚醫院救治中的陳姓婦人則是榮眷，未來會向社會局、榮民服務處申請急難救助。

兩人也提到，丟完垃圾離開沒有多久就聽到「碰」的一聲，回到看到有人被夾在兩車中間，車輛移開後，被夾的人倒地後一直噴血，地上總共有4個人倒在血泊中，另外一個人被夾斷腿，她們還上前詢問是否需要協助。

