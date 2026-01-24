為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    龜山資源回收車撞垃圾車事件 死者是空軍遺眷

    2026/01/24 16:07 記者謝武雄／桃園報導
    廖姓婦人（圖左）、王姓鄰長說明當時的情況。（記者謝武雄攝）

    廖姓婦人（圖左）、王姓鄰長說明當時的情況。（記者謝武雄攝）

    桃園市龜山區中興路昨晚發生資源回收車撞垃圾車事件，造成1死6傷慘劇，現場目擊的廖姓婦人、王姓鄰長今受訪時表示，死亡的78歲邱姓婦人是很「nice」的人，平常都會出門幫家人買早點，有時候在市場碰面也會話家常；王說，她和邱姓婦人從年輕就認識到現在，以往是住在建國九村，如今搬到貿商新城還是好鄰居。

    廖姓婦人也提到，傷勢最嚴重的83歲丁姓老婦人，和她都是來自大華新村，大家搬到這裡還是好鄰居，聽她家裡人說，老婦人受傷嚴重，可能還要7、8次手術。

    當地新興里長陳洲輝表示，出事的住戶大多來自貿商新城，貿商新城是屬於空軍眷村改建，因此有多名住戶來自空軍建國九村、大華新村。

    王、廖兩人說，很多出事的鄰居都是眷村的家屬，平常大家都會互動話家常，其中死亡的邱姓老婦人都是遺眷，另外在長庚醫院救治中的陳姓婦人則是榮眷，未來會向社會局、榮民服務處申請急難救助。

    兩人也提到，丟完垃圾離開沒有多久就聽到「碰」的一聲，回到看到有人被夾在兩車中間，車輛移開後，被夾的人倒地後一直噴血，地上總共有4個人倒在血泊中，另外一個人被夾斷腿，她們還上前詢問是否需要協助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播