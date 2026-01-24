台南青少年消防營 國中生穿戴20公斤裝備射水、學CPR及AED

國中生穿戴消防裝備20多公斤合力操作射水體驗。（台南市消防局第三大隊提供）

放寒假了，台南市消防局第三救災救護大隊今天（24日）在佳里體育公園舉辦青少年消防營，學生穿上重達20公斤的消防衣和空氣瓶等裝備，體驗射水，才知道消防員執行救災的辛苦與危險，透過與消防員的深度互動，更懂得學習防災逃生知識與救人技巧的重要性，才能在災害萬一發生時能救人、自救。

這場消防營在過年前舉辦，宣導災害防救觀念，剛好也讓學生將觀念帶回家中，現場安排沉浸式救災體驗，由專業消防教官帶領學生實際操作專業性與挑戰性的水線出擊，學子穿上消防衣、帽、鞋帶上消防裝備進行水線拋投、連接與射水操作，「光穿上消防衣就滿頭大汗，難以想像消防員還要全副武裝負重救人，真的非常辛苦和危險」。

學生並擔任「救命急先鋒」，學習操作CPR（心肺復甦術）、AED（自動體外心臟電擊去顫器）。在教官指導下，學生對模擬人體實施心臟按摩及AED電擊，為有效和規律的按壓，短短幾分鐘的CPR操作就讓人汗流浹背。學生說，救人不僅需要專業技巧與團隊合作，更需要克服恐懼的勇氣。

台南市消防局局長楊宗林說，期待學生將所學消防救災知識帶回家庭與校園，提升整體社會的防災韌性，透過青少年消防營激發學生對消防職涯的興趣，也為未來消防員儲備人才。第三大隊大隊長鄭誌峰也提醒學子將所學運用於居家防火，在過年前檢視家中電器用品、住宅用火災警報器功能是否正常、有無逃生路線。

昭明國中校長李娉指出，相較於課本與網路資訊，實務消防體驗對學生而言是極具震撼力的職場教育，有助於培養面對突發狀況時的冷靜判斷力。

國中生認真學習操作CPR。（台南市消防局第三大隊提供）

國中生穿戴消防裝備20多公斤體驗消防員工作的艱辛。（台南市消防局第三大隊提供）

台南市消防局第三救災救護大隊今天在佳里體育公園舉辦青少年消防營。（台南市消防局第三大隊提供）

