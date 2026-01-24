澎湖漁船翻覆 青螺沙灘尋獲失聯船長遺體

澎湖縣政府消防局，在鳥嶼港口持續搜救。（民眾提供）

澎湖鳥嶼籍「休閒漁政0148號」船筏，昨（23）日傳出海放網時撞上消波塊導致船隻翻覆，吳姓船長2名堂兄弟落海，堂弟第一時間幸運獲救，但船長吳建郼（61年次）卻失去蹤影，經過連夜搜索仍無所果，今（24）日下午傳來噩耗，在湖西青螺海域發現遺體，經家屬證實為船長無誤。

澎湖縣政府消防局為搜救落海失蹤漁民，今日上午8時派遣第二大隊4人及澎湖縣救難協會潛水人員10人共計14人，搭乘「鉅航6號」快艇前往鳥嶼港嘴事故海域，進行水下搜救，救難協會由理事長陳志達率隊，白沙鄉長宋萬富、白沙鄉民代表會主席吳良添到場關心。

上午9時43分空勤直升機加入搜尋，救難人員冒著低溫氣候，經過2梯次水下搜尋，並未發現吳姓落海者，搜救勤務在上午10時30分暫告結束，雖然大規模搜救暫停，但各地安檢所巡邏勤務，都加上岸際重點巡邏搜索。

下午1時興仁巡邏站，在青螺沙嘴發現一具男性遺體，疑似昨日鳥嶼港嘴翻覆之休閒漁政0148號落海失聯人員，經家屬確認無誤，距離鳥嶼出事海域約3海浬，研判順著海流及東北季風，漂流到青螺沙嘴，堂兄弟2人一起出海放網，卻撞上消波塊雙雙落海，出現天人永隔截然不同的命運，送到醫院救治的堂弟，性命已無礙，但一同長大的堂哥，卻永遠回不來了。

失蹤船長遺體在湖西青螺沙嘴尋獲。（民眾提供）

