「名人背書保證獲利、護鈔？」全是假！ 新北婦抵押兩屋慘賠2千萬

新北市從事理容業的婦人日前瀏覽臉書時，落入假投資詐團佈下的陷阱，她被引導加入投資群組，群組成員假冒鴻海創辦人郭台銘的名義邀她加入好友，慫恿投資並表達獲利會有警察護鈔、送錢到府，讓她深信不疑，投入畢生積蓄還將名下兩間房屋抵押借款，損失2000多萬元。刑事警察局今天提醒民眾小心防詐。

刑事局指出，今年1月初，這名受害婦人先在臉書搜尋ETF股票投資資訊，隨後被引導加入一個投資社群群組，群內充斥「獲利截圖」、「成功案例分享」等不實訊息，營造人人大賺錢的假象；期間，群組內有自稱「投資顧問」者宣稱，投資計畫成功後會有「警察護鈔，親自送錢到府」，提高可信度。

不久，群組中再出現一名假冒鴻海創辦人郭台銘的網友主動加好友，刻意以「我也怕被詐騙」為由與被害婦人建立信任關係，成功卸下婦人的心防後，再推薦另一檔「更高獲利」的投資計畫，慫恿婦人下載偽造的證券交易所投資App，一步步教導操作與所謂「出金流程」。

該婦人不疑有他，依對方指示操作、匯款，為避免銀行行員關懷提問，詐團還事先提供「教戰守則」，要求婦人在臨櫃匯款時對行員說是「家中浴缸加大的裝修費」，甚至準備假的裝修報價單，讓銀行行員難以即時辨識異狀，順利將款項匯出。

期間，該婦人發現投資帳戶內顯示「獲利不斷增加」，誤以為投資成功，在對方引誘下，又將名下兩間房屋分別向銀行及融資公司抵押借款，持續加碼投資，直至最終驚覺無法出金始知上當，如今無力償還貸款、背負沉重利息壓力，生活陷入困境。

刑事局強調，凡是標榜「名人背書」、「保證獲利」、「穩賺不賠」的投資，全部都是詐騙警訊，合法投資不會要求下載來路不明App，更不會指示民眾以虛假理由規避銀行行員關懷，提醒民眾切勿輕信社群平台貼文、影片或陌生群組邀請，投資務必循合法管道，下載受主管機關監管的投資App，並到投顧公會網站查詢是否為合法的投資公司。

詐團成員假冒鴻海創辦人郭台銘名義，引誘被害婦人入局。（記者邱俊福翻攝）

