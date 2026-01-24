收男友禮物還要先買單 警：阿姨！這詐騙吧

63歲陳姓婦人不知道陷入愛情詐騙，這輩子第一次收到男友送的禮物，卻要她先付9800元，她也甘願買單。南警三分局趕抵，戳破騙局。（民眾提供）

陳姓婦人63歲了，這輩子第一次收到「男友」的禮物，但要她先付9800元，去到統一超商賣貨便付費拿包裹，超商店員看到傻眼，陳婦卻認為付點錢沒關係，有心最重要，警察到了直呼，「阿姨！這是詐騙吧！」讓陳婦昨晚心碎。

陳婦這個月在抖音結識男網友，她不曉得自己陷入愛情詐騙，還每天傳早安圖想維護雙方的關係，最後還「老公、老婆」互稱，歹徒為了騙錢，聲稱要表達愛意，從國外寄送金飾給陳婦當作禮物，但要求她以貨到付款方式，到超商支付包裹費用9800元。

店員一聽到一個包裹快破萬，但陳婦害羞又想炫耀，是男友要送她的禮物，當店員反問，男友送禮物還要女友付錢？陳婦卻沒辦法回答，店員只好報案。

南警三分局安南所警員梁嘉宏、邱譯萱獲報趕抵超商，陳婦向警員吐露心聲，表示她已經63歲，這輩子從來沒收過男友送的禮物，既然對方有心，先幫忙付錢也沒關係。

警方則向陳婦說明，這是常見的「假包裹結合愛情詐騙」在員警耐心勸導下，她終於認清事實，打消付款念頭，警方指出，這類手法常利用被害人對感情的渴望，謊稱寄送貴重物品需代墊費用，民眾一旦付款，往往只會收到廉價物品或空包裹，不僅傷心更傷荷包。

南警三分局呼籲，現在詐騙集團大多會以各種話術，利用統一超商的「賣貨便」當行騙工具，「賣貨便」本來是為了方便電商買賣，卻遭歹徒利用，因此應提高警覺，若遇類似情形，可先報案求證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

