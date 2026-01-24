高院院長高金枝無償提供退休院長辦公室 法官揚言告發涉貪污罪

高等法院院長高金枝傳出曾霸凌高院法官、辦公廳舍不足仍擠出專屬辦公室，給已退休的前任院長李彥文無償使用。（資料照）

高等法院院長高金枝將在2月9日屆齡70歲退休，卻傳出曾霸凌高院法官、辦公廳舍不足仍擠出專屬辦公室給已退休的前任院長李彥文無償使用，由於當年是李大力推薦高接棒，引發爭議；有法官揚言向台北地檢署提出貪污罪告發，台灣高檢署主任檢察官陳宏達也指此事件折損法院審判獨立觀感，導致民眾信任危機。

李彥文任高院院長即將退休之際，大力向時任司法院長許宗力推薦讓高金枝接棒，高金枝上任後，更破例給李一間辦公室，並邀請他出席一、二審法律座談會，也使院內法官議論紛紛，質疑為何公務廳舍可以提供給已退休的李使用。

請繼續往下閱讀...

不過高金枝始終未出面回應，而是讓高院發新聞稿回應外界質疑。高院日前指出，由於李院長受法界尊崇與信服，定期邀請解說民事判決及法律座談會，並為民事值參裁判審查委員，故而提供司法大樓四樓小辦公室，以便李準備資料及出席會議休息使用。

高金枝無償提供李彥文辦公室的消息曝光後，原本的燈火通明變成無人在內，甚至法官內部討論區《法官論壇》昨（23日）有法官發文質疑公器私用，恐構成《貪污治罪條例罪》的圖利罪，若司法院政風處不調查的話，將考慮直接向北檢對高金枝提出貪污罪告發。

陳宏達也在臉書發文指「司法改革最大的問題，不是放天燈，而是權力不受約制」，他認為「媒體報導法院院長涉霸凌女法官，就算最後被解釋誤會一場，已再次折損法院審判獨立觀感，導致民眾信任危機；退休前院長仍獲專屬辦公室，這不只是觀感不佳，更是打破公器可否為特定人私用的機關管理底線。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法