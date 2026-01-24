天寒地凍小心火燭 澎湖馬公西嶼分傳房屋火警

馬公市中華路住宅火警，現場濃煙密布。（記者劉禹慶攝）

冷氣團稍緩，澎湖西嶼、馬公卻連傳住宅火警，讓消防人員疲於奔命，所幸僅有財物損失，人員都無傷亡，其中馬公中華路住宅火警，為馬公出入湖西、白沙要衢，一度封街救火，又鄰近議員服務處，引發矚目，消防局長許文光坐鎮指揮。

澎湖縣政府消防局調查指出，今（24）日中午11時左右接獲民眾報案，指稱西嶼鄉赤馬村110號後方冒出大量濃煙，消防局獲報後，立即派遣西嶼分隊消防人車前往現場進行搶救。因現場火勢有擴大延燒之虞，加派白沙分隊消防車輛及人員前往支援，共出動4車、9人，由分隊長吳政男擔任現場指揮，部署水線全力灌救。

另11時32分接獲民眾報案，指稱馬公市中華路351號某帆布行發生火警，消防局立即調派各式消防車輛及人員前往現場救災，並同步通知台電公司、警察局及自來水公司等相關單位到場協助處理。消防局陸續增派馬公分隊及周邊分隊人車到場投入搶救，總計出動12輛消防車、27名消防人員，由小隊長林清棋擔任現場指揮。

經查，赤馬住宅起火原因係屋主女兒於戶外燃燒雜草時不慎引燃屋內，造成屋內2間房間（多為堆放雜物）燒毀，並導致屋頂燒穿，燃燒面積約6平方公尺；中華路起火點位於後方廚房，由於現場堆積一些帆布材料及家電用品，燃燒面積約60平方公尺，燃燒物品多為廚具、家電用品、帆布材料，多已熱熔及燒毀，並造成1樓店面帆布用品遭燻黑。

西嶼赤馬住宅火警，因燒雜草延伸二棟房屋燒毀。（民眾提供）

