板橋養生館暗藏春色 新北公安小組祭鐵腕斷水斷電

新北市板橋一間養生館艷幟高張，從事性交易被查獲仍違規營業，喊山警方啟動第三方警政，今天稽查發現未改善，強制斷水斷電，展現公權力。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋區一間養生館艷幟高張被警方查獲暗藏春色，逮獲負責人、同夥、應召女、嫖客共11人，從事性交易，查扣監視器、性交易所得等證物，全案依法送辦，海山警分局啟動第三方警政，新北市公安小組稽查後，發現該場所未進行公安申報、擅自變更使用等違反建築法規，裁罰後仍未改善，警方等公安小組今天凌晨再度前往稽查，發現仍未改善，當場斷水斷電，展現公權力鐵腕。

海山警分局表示，去年10月接獲檢舉，板橋區民族路養生館艷幟高張，涉嫌提供性交易服務，警方專案小組，透過諮詢對象潛入，掌握犯罪事證，聲請搜索票強力執行，當場負責人、櫃台，還有當與客人姓交的應召女子、嫖客等共11人，全案涉嫌從事色情性交易服務，查扣監視器設備、性交易所得及潤滑油等證物，依妨害風化罪移送地檢署偵辦，並裁罰嫖客。

但警方持續監控、掌握情資，發現業者仍持續違法營業，行徑囂張，警方啟動第三方警政，通報市政府公安小組聯合稽查，發現營業場所未公安申報、未經核准擅自變更使用等違反建築法規公安缺失，依法裁罰，要求限期改善。

由新北市消防局、經發局、工務局及警察局組成的公安小組，今天凌晨再度複查，赫見業者仍未改善，當場執行斷水斷電，展現警方取締之決心。

海山分局長林國民表示，未來將持續查緝色情養生館及不法營業場所，以淨化社會環境，維護社區安寧與善良風俗，並結合「第三方警政」，貫徹市警局清除「治安污染源」決心，且透過市府公安聯合稽查，徹底斷絕非法色情場所衍生，營造新北市安居生活環境。

