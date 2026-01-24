勇消詹能傑殉職雙親慟「盼次子調回基隆」 卓揆指示消防署盡速辦理

為救人殉職的詹能傑父母在兒子靈堂前向卓榮泰表達，希望在桃園市消防局服務的次子詹庭豪能調回基隆就近照料他們。卓揆當場允諾，並指示消防署「盡速辦理」。（記者盧賢秀翻攝）

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，21日深夜為救受困民眾壯烈殉職。行政院長卓榮泰今（24日）上午到詹能傑靈堂致哀後，詹的父母向卓院長表達，希望在桃園市消防局服務的次子詹庭豪能調回基隆就近照料他們，卓榮泰當場指示消防署「盡速辦理」；基隆市消防局長游家懿表示，下週一將發函桃園市消防局協助商調，盡快達成家屬心願。

殉職的仁愛分隊小隊長詹能傑出身消防家庭，原本與弟弟詹庭豪都在基隆市消防局服務（分屬仁愛及百福分隊），弟弟於去年10月才商調至桃園市消防局蘆竹分隊。面對喪子之痛，詹家父母昨日向先到兒子靈堂弔唁的消防署長蕭煥章泣訴，大兒子已為國捐軀，希望能讓小兒子詹庭豪調回基隆服務，以便在遭逢巨大悲劇後，能有骨肉在身邊就近照料。

行政院長卓榮泰今日上午10時30分在基隆市議會議長童子瑋、基隆市消防局長游家懿陪同下抵達靈堂，向詹小隊長上香後，緊緊握住詹父與詹母的雙手。卓揆表示，詹小隊長因公殉職，政府除了萬分不捨，更有著最高的尊敬與感謝，並承諾政府會全力協助家屬的所有訴求。

得知家屬掛心「次子返鄉」問題後，卓榮泰立即轉身要求蕭煥章盡速辦理。蕭煥章當場撥打電話給桃園市消防局長，請求盡速協助詹庭豪的商調事宜。

游家懿則表示，他已請人事主任簽辦相關公文，預計下週一就會發函給桃園市消防局，啟動詹庭豪的商調程序，務必讓其盡快回到基隆服務，共同照顧年邁的詹父與詹母。

