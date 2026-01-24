深夜脫褲查尿床 焦慮母被控猥褻判無罪

母親深夜查兒子尿床觸摸幼子下體，遭控猥褻，二審台南高分院認定其因精神焦慮無性犯意，屬照顧行為，維持無罪判決。（資料照）

媽幫兒檢查尿布卻被控猥褻，高等法院台南分院勘驗影片並採信家屬證詞，認定母親是因擔心兒子尿床而檢查尿布，且長期服用精神科藥物，主觀上無猥褻犯意，駁回檢方上訴，維持無罪判決。

母親會被認為性侵，主要來自外祖父去年錄下一段影片，她拉開熟睡中兒子的褲子並觸摸下體約6秒，因母親有精神問題，外祖父拍影片原是要給社工與醫師作為治療用，但社工因此通報警方，檢方認為此舉涉犯乘機猥褻罪。

母親否認犯罪，她擔心兒子半夜尿床，才會在深夜查看，辯護律師強調，母親的行為極短暫，目的是檢查兒子生理需求，並無滿足性慾意圖。一審法院採信辯詞，判決無罪，檢方不服提起上訴。

外祖父證稱，當晚女兒的精神狀況不穩，進房檢查外孫是否尿床，他拍攝影片的原意是為了提供社工與醫師參考，以協助治療女兒的精神躁動問題，並非為了蒐證指控猥褻。女兒剛服用精神科藥物不到一個月，行為雖異於常人但絕無猥褻跡象。

錄影畫面發現，母親拉開兒子褲子時曾詢問「你有沒有要尿？」動作雖有碰觸生殖器，但隨後即為兒子穿褲子並拍臀安撫，考量母親案發時精神狀態及用藥紀錄，難以認定其具備猥褻的主觀犯意。

台南高分院指出，母親深夜觸摸熟睡子女私密處行為雖非一般常態，但無法證明其具有猥褻故意，司法對於精神狀況不穩者的行為，應探究其真實動機而非僅憑外觀定罪，母親是基於過度的照顧焦慮而非性犯罪意圖，維持一審無罪判決。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

