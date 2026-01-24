為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    卓榮泰悼念勇消詹能傑 今低調赴靈堂上香、慰問詹遺孀

    2026/01/24 12:12 記者林嘉東、盧賢秀／基隆報導
    行政院長卓榮泰今天上午10點半到為救人殉職的小隊長詹能傑靈堂前上香，並逐一向家屬握手致意。（記者盧賢秀翻攝）

    行政院長卓榮泰今天上午10點半到為救人殉職的小隊長詹能傑靈堂前上香，並逐一向家屬握手致意。（記者盧賢秀翻攝）

    基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，衝火場捨身救人殉職。家屬昨天設立靈堂供各界上香後，內政部長劉世芳前往靈堂致敬。行政院長卓榮泰今（24日）上午10點半突然在基隆市議長童子瑋陪同下現身靈堂，在家祭室內與詹的遺孀會面約10分鐘後搭車離去；全程未受採訪。

    據指出，卓榮泰昨天就明確向基隆市警局、基隆市消防局等單位表達今天會到詹能傑靈堂致哀，但表達全屬私人行程，不列入公開行程，並預計在9點半抵達靈堂。相關單位部署靈堂與閣揆抵基隆沿線道路周邊維安後，十分低調。

    卓榮泰今天上午比預定時間晚1小時抵達，並在童子瑋的陪同下，進入家祭室向詹能傑上香致意，並與詹能傑的遺孀私下會面約10分鐘後，搭車離去，全程未受採訪。

    內政部長劉世芳昨天上午11時許到詹能傑靈堂致哀；劉世芳眼眶泛紅說，代表行政院長卓榮泰與內政部向詹能傑家屬致哀，詹小隊長的離去是消防界的重大損失，政府將全力協助家屬處理各項後事，並已積極簽辦入祀忠烈祠程序，感念其奉獻。

    行政院長卓榮泰今天上午10點半到為救人殉職的小隊長詹能傑靈堂前上香，並逐一向家屬握手致意。（記者盧賢秀翻攝）

    行政院長卓榮泰今天上午10點半到為救人殉職的小隊長詹能傑靈堂前上香，並逐一向家屬握手致意。（記者盧賢秀翻攝）

