南投警方攔查違規停等 意外查獲海洛因毒駕男

廖姓男子毒駕違停，警方在其駕駛座腳踏墊下方查獲海洛因。（警方提供）

南投縣廖姓男子夜間駕車行經草屯鎮成功路、碧山南路口，等停紅燈時違規占用機車停等區，草屯警分局復興派出所員警攔查時，赫然在駕駛座腳踏墊下方查獲海洛因，廖男經唾液快篩也呈現毒品陽性反應，顯示有毒駕行為，依違反公共危險及毒品危害防制條例罪嫌偵辦。

草屯警分局復興派出所副所長梁晉嘉，日前執行勤務返回派出所途中，發現45歲廖姓男子駕駛轎車行經轄區成功路、碧山南路口停等紅燈時，違規占用機車停等區，鳴笛示意該車停靠路邊接受盤查，廖男表示同意並裝做若無其事主動開啟車門讓梁員檢查，眼尖的梁員在駕駛座腳踏墊下方邊緣發現1個夾鏈袋，仔細一看內裝白色粉末，遂將廖男帶回派出所調查，經過篩檢顯示該袋白色粉末為第一級毒品海洛英，總重0.37公克，廖男經唾液快篩也呈現毒品陽性反應，警方立即採集尿液進一步送驗。

請繼續往下閱讀...

由於廖男有毒駕行為，除依道路交通安全處罰條例第35條掣單舉發外，並依違反公共危險及毒品危害防制條例移送南投地檢署偵辦。

警方指出，近幾年來毒駕已造成多起重大交通事故，嚴重危害自身及用路人安全，是警方重點查緝工作，呼籲民眾切莫染毒及毒駕，以免害人害己。

草屯警分局員警查獲廖姓男子毒駕，起出0.37公克海洛因。（草屯警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法