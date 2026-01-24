為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台東少年酒後騎車撞倒2老婦逃逸 找哥哥回現場打探被義勇路人識破

    2026/01/24 11:00 記者黃明堂／台東報導
    台東市仁義北路今天清晨2婦遭機車撞擊倒地。（記者黃明堂攝）

    台東市仁義北路今天清晨2婦遭機車撞擊倒地。（記者黃明堂攝）

    台東市仁義北路今天清晨有2位老婦過馬路時被機車撞擊倒地，陳姓少年騎士肇事逃逸返家後請哥哥到現場扮路人圍觀，結果被第一時間發現傷婦的義勇路人察覺有異而尾隨，在車禍現場附近看到肇事機車後報警逮人，警方逮捕陳嫌，坦承肇逃，經當場酒測，酒測值達0.30mg/L，警依公共危險罪及肇事逃逸移送法。

    此事故發生在清晨仍黑暗時，一名騎機車行經仁義北路的男子看到路中躺了2位老婦人，遠處則有機車停路旁，騎士回頭張望後快速騎走，他研判是車禍肇事逃逸，立即報警，救護車到場將傷婦送醫，過程中，有一對少年男女從遠處徒步走來，假裝是附近住戶，還被警方勸離。不過，義勇男子認為不會有人走一大段路來看車禍，直覺有異，騎車追蹤，果然在附近巷道看到疑是先前看到的肇事機車，通報警方。

    警方到場先找到到場圍觀的男子，從他口中得知是他弟弟陳姓少年騎車肇事，再到他家逮捕陳姓少年，他承認撞到人，因嚇到而逃走，警方實施酒測，得知酒駕。

    台東警察分局表示，今天清晨接獲報案，指仁義北路一帶發生交通事故。警方到場了解，疑似機車撞擊晨間運動民眾，造成2名女性受傷送醫，肇事逃逸。員警隨即擴大查訪並循線追查，於附近發現可疑人員及肇事車輛，經盤查確認為陳姓駕駛人涉肇事逃逸，並當場實施酒測，酒測值達0.30mg/L。警方依法將其帶返偵辦，並依公共危險及肇事逃逸等罪嫌移送法辦。

    台東警察分局呼籲，民眾駕駛車輛切勿酒後上路，行經清晨或黃昏等運動人潮較多時段，務必減速慢行、提高警覺，以確保自身及他人安全。另提醒，若不慎發生交通事故，應立即停車、通報警方並協助傷者救護，切勿心存僥倖逃逸，以免觸犯刑責，得不償失。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方逮捕酒駕肇逃陳姓少年（著帽T者）。（記者黃明堂攝）

    警方逮捕酒駕肇逃陳姓少年（著帽T者）。（記者黃明堂攝）

