    社會

    為了看孩子！莽男凌晨翻牆闖前妻房間談判被判刑

    2026/01/24 10:54 記者林嘉東／基隆報導
    廖姓男子為了探視小孩，翻越前妻住處圍欄潛入屋內談判，被法院判處2月徒刑。（資料照）

    廖姓男子為了探視小孩，翻越前妻住處圍欄潛入屋內談判，被法院判處2月徒刑。（資料照）

    基隆市廖姓男子不滿前妻拒絕讓他探視小孩，趁凌晨時分，翻越圍欄潛入前妻住處後院，甚至一路闖入前妻房間內要求「講清楚」，嚇得前妻當場報警。基隆地院審理後，依侵入住宅罪判處廖男2月徒刑。

    判決指出，廖男與前妻雖已離異，仍屬「家庭暴力防治法」所定之家庭成員關係。去年9月16日凌晨0時許，廖男因要求與孩子見面遭前妻拒絕，一時氣憤下，竟前往前妻位於基隆市的居所，並在夜深人靜之際，擅自翻越後方圍欄進入後院。

    廖男翻牆進入屋內後，直接闖進前妻臥室，當面要求針對子女探視問題講清楚，並放話不解決就不願離去。前妻在睡夢中驚見前夫現身床頭，隨即報警處理，全案因此曝光。

    基隆地院審理時認為，廖男未經同意，無故侵入他人住宅，對前妻實施精神上的不法侵害，已觸犯「家庭暴力防治法」。法官審酌，廖男僅因探視權爭執，不思循法律途徑解決，竟採取翻牆硬闖手段，嚴重影響前妻的生活安寧與心理安全；但考量廖男犯後坦承犯行，依刑法侵入住宅罪判處2月徒刑，得易科6萬元罰金。全案仍可上訴。

