    首頁 > 社會

    白賓士撞黑賓士與特斯拉釀2傷 肇事女5年2度無照駕駛

    2026/01/24 10:44 記者劉曉欣／彰化報導
    王姓女子開著銀色賓士自撞黑色特斯拉與黑色賓士車，這也是王女在5年內無照駕駛第2次遭取締。（民眾提供）

    王姓女子開著銀色賓士自撞黑色特斯拉與黑色賓士車，這也是王女在5年內無照駕駛第2次遭取締。（民眾提供）

    彰化市今天（24日）凌晨零時發生自撞意外，27歲王姓女子在吃完喜酒返家途中，駕駛銀色賓士車行經彰化市中山路，疑似恍神或撿東西，突然不明原因右轉撞上停在超商門口的特斯拉、黑色賓士車，造成黑賓士車上的駕駛與副駕駛2人臉部擦挫傷，王女酒測值為零，5年內兩度無照駕駛，將直接開罰最高罰鍰6萬元。

    彰化警分局表示，家住台中市的王姓女子供稱，她是因為到彰化縣溪湖鎮吃喜酒，準備開著黑色賓士車要返回台中，原本行駛在台1線彰化市中山路1段北上的內側車道，卻突然大右轉衝入超商廣場，撞上停放在超商門口的黑色特斯拉與黑色賓士車。

    警方調查發現，王女在2022年無照駕駛被取締，今天再度無照駕駛，也就是5年內兩度無照駕駛，依照最新規定，5年內兩度無照駕駛，將直接開罰最高罰鍰6萬元。

    這起自撞意外也造成王女的銀色賓士車的車頭毀損，被撞的黑色賓士車、黑色特斯拉的車尾也都被撞到毀損，所幸黑色賓士車上的兩名傷者只有擦挫傷，沒有生命危險，肇事原因仍待進一步調查與釐清。

    王姓女子開著銀色賓士自撞黑色特斯拉與黑色賓士車，黑賓士車上的兩名傷者擦挫傷。（民眾提供）

    王姓女子開著銀色賓士自撞黑色特斯拉與黑色賓士車，黑賓士車上的兩名傷者擦挫傷。（民眾提供）

