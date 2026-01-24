小琉球海域意外！資深女潛水教練下水失聯 警消海巡搜救中

資深女潛水教練下水失聯 警消海巡搜救中。（屏縣消防提供）

屏東琉球鄉大福漁港附近海域，昨（23）日晚間驚傳潛水者失蹤案件。一名45歲女潛水教練，昨日上午獨自下水後便音訊全無，家屬焦急報案求助。屏東縣消防局與海巡署昨夜發動大規模搜救未果，今（24）晨全力搜尋失聯教練的下落。

屏東縣消防局指出，昨日晚間20時56分接獲民眾報案，指稱其妻子為潛水教練，昨日上午10時許獨自前往琉球鄉大福漁港附近海域進行自由潛水，原預計下午返家，未料直到入夜後仍遲遲未歸，家屬在港區周邊搜尋未果，驚覺事態嚴重，趕緊撥打119求救。

消防局獲報後不敢大意，立即派遣琉球分隊3車1艇5人，並緊急召集多達22名義消，會同海巡署人員組成聯合搜救小組。搜救人員在漆黑的海面上利用探照燈往返搜尋，並沿著岸際徒步巡查，無奈夜間視線不佳且海況變化大，首波行動至深夜23時08分仍無發現，隊伍先行返隊整頓。

今日上午8時天剛亮，琉球分隊再度發動大規模搜救，出動4車5人1艇及22名義消，聯合海巡署弟兄再次投入大福漁港周邊海域。搜救人員表示，失蹤者具備專業教練資格，熟悉水性，目前正擴大搜索範圍，期盼能把握黃金救援時間傳回好消息。

