前桃園復興區長曾志湘收賄360萬 判刑12年

前復興區長曾志湘任內收受賄款案，桃園地院判刑12年。

前桃園市復興區長曾志湘，任內透過總務蔡幸蓁收賄360萬元，桃檢去年3月偵結起訴；其中曾志湘犯貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪共3罪，應執行有期徒刑12年，褫奪公權8年；蔡幸蓁共4罪，應執行有期徒刑2年，緩刑5年期間付保護管束；行賄廠商吳淳洋犯對於公務員不違背職務行為交付賄賂罪，共3罪，應執行有期徒刑1年，褫奪公權1年。

判決指出，吳淳洋、蔡幸蓁均坦承，曾志湘辯稱未向吳淳洋收取回扣，也沒有請蔡幸蓁擔任白手套，法官勾稽證人及同案被告之證詞，並比對卷內現金日記帳、通訊軟體對話等書證，認定蔡幸蓁受曾志湘所託，於2016年至2018年每年農曆年前，分別出面收受吳淳洋所交付以前年度採購金額的3％計算，小額採購依採購金額的10％之為原則所計算現金賄款，進而轉交曾志湘，被告3人之犯行均堪予認定，曾志湘之辯解不足採。

判決審酌曾志湘案發時為復興區長，所為敗壞官箴，有負人民期望，又始終否認犯行，並試圖將犯行推諉與他人，未見絲毫反省之意，犯後態度堪認惡劣。

被告吳淳洋為民間廠商，未思以正途取得標案，竟利用行賄之方式，破壞政府招標、採購之公正性，所為亦無可取，惟考量其於本院審理時已均坦承犯行，犯後態度尚可。

至於被告蔡幸蓁擔任公務員收取賄賂及詐取財物，破壞公務員廉潔形象，所為亦無可取，然其於偵查及審理時均坦承不諱，配合檢警偵辦，亦主動繳回犯罪所得，堪認已知悔悟，犯後態度應屬良好。

衡酌3位被告之智識程度、家庭生活狀況、賄款金額、行賄而取得標案之規模大小及檢察官之量刑意見等一切情狀，各量處如前所示之刑，並分別宣告褫奪公權。

