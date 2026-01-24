夜半疑鄰居水管共振害失眠！監測未超標 法院判免賠

住戶被鄰居吵到睡不著，用分貝器監測，卻未達到噪音標準。（資料照）

彰化一處連棟公寓，蕭姓住戶指控隔壁的蕭姓住戶於夜間時分經常發出高分貝的聲響，令家人心神不寧，經常失眠，因此提出損害賠償告訴，並請求法院指定特定的噪音監測公司鑑定，遭鑑測公司拒絕，住戶自行監測，均未超標，法院因此判被告免賠。全案仍可上訴。

該案位於「第三類噪音管制區」之透天住宅，依規定於夜間、晚間之音量標準值不得超過55至60分貝。原告提供發出聲響的錄音指稱，被告發出「疑似水管及排水管之共振」、「人為製造之敲擊聲」，均高於前揭容許音量標準值之噪音，害原告及家人不堪其擾，無法入眠，嚴重影響生活起居。

被告表示，原告既未舉證噪音係由被告製造，亦未證明錄音（影）檔所聽到聲音之分貝數已逾越一般人社會生活所能忍受之程度，怎能說他們侵害其居住安寧。但原告當庭要求專業的噪音監測公司做監測，一測便知。

審理的法官表示，原告原本欲聲請由兩家專業的噪音監測公司到現場監測，遭一家拒絕，另一家建議可於兩家之隔間牆之噪音來源及分貝數作鑑定；惟經隨機抽取13個聲音樣本，4個在日間時段，均未超過標準。

法官指出，使用吹風機、洗（烘）衣機、抽水馬達所發出之聲音及震動，應認屬於一般日常生活行為所需況當今社會之住宅型態，加上現今住宅施工、用料若牆壁或地板過薄、空心，均會加重聲音之傳遞。

法官表示，原告所提之錄音（影）檔，既無法證明噪音來源係出自被告房屋發出，則不能僅憑原告自己推認，遽指摘被告製造聲響，因此判決免賠。

