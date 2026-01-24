高雄染毒少女迷途知返，靠霧眉專業找回自信。（Al合成，高市少輔會提供）

高雄少女小玲（化名）國中畢業後未選擇升學，還因交友不慎染毒遭警方查獲，被驗出吸食第三、第四級毒品反應，依少年事件處理法所定的曝險行為，即通報少輔會介入輔導，發現她缺乏自信，反應較為遲緩表達能力薄弱，輔導過程發掘她對「霧眉」的高度興趣，家人出資協助其報名專業訓練課程，成功將小玲拉回正軌。

少年警察隊今（24）日表示，少女小玲（化名）說話輕聲細語，凡事總是慢慢來，國中畢業後未繼續升學，對未來缺乏方向，雖嘗試過不同工作，卻始終找不到興趣與自我定位，長期累積的挫敗感讓她對自己充滿懷疑，認為凡事都會半途而廢、難以成功。

小玲不慎誤交損友，因吸食毒品、攜帶毒品被警方攔查送辦，警方通報少輔會介入輔導，啟動跨系統銜接機制，由少輔會先行執行行政輔導。

警方發現小玲不太敢說話，反應也較為遲緩，表達能力薄弱且缺乏法治觀念，往往無法清楚表達自身想法與需求，容易在同儕影響下做出偏差行為。

少輔會輔導員透過多次會談，陪伴小玲回溯生命歷程，協助她釐清真正的需求與想法，並針對過往因同伴壓力而勉強配合的情境進行因應演練，除了學習拒絕與自我保護外，也逐步練習把話說清楚、說出自己的立場，輔導員偶然機會察覺小玲對「霧眉」十分感興趣，小玲不僅主動閱讀相關教材，也積極尋找合適課程進修。

少輔會持續進行家庭工作的努力下，小玲的母親選擇以無條件的尊重與信任支持女兒，並出資協助其報名專業訓練課程，這份來自家庭的理解與支持，成為小玲持續向前的重要力量，經一段時間的陪伴與努力，小玲不僅成功擺脫毒品陰影，完成霧眉技術培訓，更進一步成立個人工作室，重新找回自信與人生方向。

少輔會強調，現行《少年事件處理法》新制已更重視少年與家庭的需求，強調早期介入與輔導支持，當家長發現孩子出現曝險行為而感到徬徨無助時，及時向少輔會求助，是守護孩子、陪伴孩子走回正軌的最佳選擇。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

