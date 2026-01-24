小三「那個來了」嬌羞「可用屁屁」 腥男誠心發問：不是會痛？

從事禮儀師工作的大壯夜不歸宿，向妻子謊稱是工作性質所致，但實情卻是在外養小三。（情境照）

擔任禮儀師工作的大壯（化名）與妻子結婚後，因工作問題常夜不歸宿，妻子查覺異狀偷看大壯手機，驚見他與飲料店員小美（化名）有不正常的互動，小美還告知大壯自己「那個來了」，嬌羞提議「可以用屁屁」，大壯還問她：「用屁屁不是會痛？」壯妻怒告兩人求償100萬元，法官也認為兩人有逾越正常男女交往，判他們應賠10萬元。

判決指出，2020年7月，大壯和妻子結婚後，兩人生下2個小孩，但因妻子一直在外地工作，夫妻倆聚少離多，直至2023年9月，壯妻帶著2個孩子搬來高雄，一家4口才得以團聚。

但壯妻搬來高雄後覺得情況不對勁，大壯時常夜不歸宿，她出言詢問，大壯告訴她，自己因擔任禮儀師，工作時間不穩定，還得在醫院休息室待命等接遺體，才會無法每晚都回家；但壯妻不信，私下翻看大壯的手機，驚見大壯不是為了工作不回家，而是外面有小三。

壯妻發現，小美和大壯互動宛如熱戀中的情侶，小美不但傳送自己上半身全裸、抱貓遮住胸部的照片給大壯，甚至還會報告自己月經來了，提議「可以用屁屁」，大壯還貼心問她：「用屁屁不是會痛？」

壯妻拿著兩人對話紀錄提告侵害配偶權求償100萬元，高雄地方法院審理時，大壯和小美都否認有姦情，但因對話紀錄顯示兩人交情匪淺，說詞不被法官採信，依侵害程度判兩人應連帶賠償10萬元，可上訴。

