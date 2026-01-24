她受邀赴日當AV女優翻譯還要與男攝影師同房 感覺「怪怪的」拒絕反被告

王姓女子獲日本翻譯工作，但工作地點是AV拍攝現場讓她萌生退意。示意圖。（資料照）

精通日文的王姓女子，受邀到日本擔任翻譯工作，當她向發出邀約的台籍攝影師確認工作細節時，得知是要在日本AV拍攝現場服務，還得跟他同住一間房，王女想了幾天覺得「怪怪的」拒絕後，被索賠3909元的機票費，法官認為王女終止口頭契約於法有據，判攝影師敗訴。

判決指出，2024年6月13日，台籍攝影師Daniel向王女提出工作邀約，指出自己「希望能找到長期配合的，不是只有開會那麼簡單而已，未來移動會有接待日本女優，拍攝現場的口譯」、「歡迎加入日本AV界」、「就是AV拍攝現場」。

王女先口頭答應，同年8月，王女得知9月即將赴日工作，她詢問D男：「飯店需要我來找嗎？」D男回她：「可以呀，預算2000以內，我們同一間房，兩小床」，王女隨即回覆：「這樣我不太方便」，D男也改稱：「那就兩間房吧，找便宜的」。

出發前一個禮拜，王女覺得此行「怪怪的」，傳訊給D男，說：「考量到產業問題跟一開始說要同房的部分，其實我當下已經覺得有疑慮了，家人出於保護心態並不支持，我也是覺得為了自己的安全，這一趟或許你應該找個同性別翻譯陪同會比較合適」，拒絕陪同D男赴日擔任翻譯工作。

D男氣炸，痛駡王女：「你這樣不是跟台灣女優一樣嗎？到了拍攝之前就因為自己心理上的問題放鳥」，並認為王女單方面毀約， 造成他機票損失，提告要求王女賠他3909元。

高雄地方法院簡易庭審理時，法官認為，王女終止契約的緣由，是D男曾表示雙方同房的言詞訊息，導致王女對於人身安全有疑慮，即使D男把住宿改預定為2間房間，仍無從消除王女對自己人身安全考量甚明。尤其兩人前往日本工作性質涉及日本AV產業鏈，本質上含有煽情、色情成份，且D男言談中也出現不尊重女性的措詞，疊加王女不適感及人身安全的危害性，王女基於個人安全因素為由終止口頭契約，於法有據，駁回D男之訴，可上訴。

