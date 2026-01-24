寒夜工地傳女子淒厲聲！獨居老婦嚇壞 警上門調查原來是「她」

警方在工地內發現藍芽音箱發出低電量警示。（記者黃明堂翻攝）

台東池上的深夜寒風料峭，街道沉入一片寂靜，昨晚9點多，一處工地傳出一陣若有似無的女子低語聲，讓鄰居獨居老婦人嚇得縮在被窩裡，冷汗直流。警方到場發現是藍芽音箱因電池將耗盡，發出「Low Battery」！

「警察先生，我媽媽快嚇壞了，隔壁工地好像有女人在說話……」關山警察分局池上聯合所接獲焦急的報案，電話那頭是老婦人的女兒。她表示，獨自居住的老母親聽見鄰近工地不斷傳出神秘的人聲，在漆黑的深夜裡顯得格外詭異。警員洪偉盛、王莉婷獲報後不敢掉以輕心，隨即頂著寒風驅車趕赴現場。

員警抵達時，老婦人臉色蒼白，緊緊抓著門框。為了給老人家壯膽，兩名員警決定帶領婦人走進那座黑漆漆的工地一探究竟。手電筒的光束在粗糙的鋼筋與水泥牆間閃爍，現場除了風聲，確實隱約傳來一陣陣細微、規律的女性嗓音，像是重複著某種「密語」。

隨著腳步逼近音源，真相終於大白。員警在工地牆面上發現一個孤零零懸掛的藍牙音響，正對著空曠的建築空間發出「Low Battery」的提示語。原來，這是工地工人白天聽音樂後忘了關機，直到深夜電量耗盡，音響才開始反覆發出「低電量」的語音警告。在夜深人靜的擴散作用下，這聲電子音效竟成了老婦人耳中的神祕人聲。

「原來是它在說話啊！」在員警隨手關掉開關後，工地瞬間恢復了平靜。老婦人原本緊繃的肩膀這才放鬆下來，露出如釋重負的笑容，連連向警方道謝，直說今晚終於能睡個好覺了。

關山分局表示，對於偏鄉的獨居長者而言，心理的安全感與身體的防護同樣重要。警方強調，「民眾的小事就是警察的大事」，不論是驚悚的傳聞還是虛驚一場的電筒光，只要鄉親有需要，警察隨時都在。

