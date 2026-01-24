為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    寒夜工地傳女子淒厲聲！獨居老婦嚇壞 警上門調查原來是「她」

    2026/01/24 09:23 記者黃明堂／台東報導
    警方在工地內發現藍芽音箱發出低電量警示。（記者黃明堂翻攝）

    警方在工地內發現藍芽音箱發出低電量警示。（記者黃明堂翻攝）

    台東池上的深夜寒風料峭，街道沉入一片寂靜，昨晚9點多，一處工地傳出一陣若有似無的女子低語聲，讓鄰居獨居老婦人嚇得縮在被窩裡，冷汗直流。警方到場發現是藍芽音箱因電池將耗盡，發出「Low Battery」！

    「警察先生，我媽媽快嚇壞了，隔壁工地好像有女人在說話……」關山警察分局池上聯合所接獲焦急的報案，電話那頭是老婦人的女兒。她表示，獨自居住的老母親聽見鄰近工地不斷傳出神秘的人聲，在漆黑的深夜裡顯得格外詭異。警員洪偉盛、王莉婷獲報後不敢掉以輕心，隨即頂著寒風驅車趕赴現場。

    員警抵達時，老婦人臉色蒼白，緊緊抓著門框。為了給老人家壯膽，兩名員警決定帶領婦人走進那座黑漆漆的工地一探究竟。手電筒的光束在粗糙的鋼筋與水泥牆間閃爍，現場除了風聲，確實隱約傳來一陣陣細微、規律的女性嗓音，像是重複著某種「密語」。

    隨著腳步逼近音源，真相終於大白。員警在工地牆面上發現一個孤零零懸掛的藍牙音響，正對著空曠的建築空間發出「Low Battery」的提示語。原來，這是工地工人白天聽音樂後忘了關機，直到深夜電量耗盡，音響才開始反覆發出「低電量」的語音警告。在夜深人靜的擴散作用下，這聲電子音效竟成了老婦人耳中的神祕人聲。

    「原來是它在說話啊！」在員警隨手關掉開關後，工地瞬間恢復了平靜。老婦人原本緊繃的肩膀這才放鬆下來，露出如釋重負的笑容，連連向警方道謝，直說今晚終於能睡個好覺了。

    關山分局表示，對於偏鄉的獨居長者而言，心理的安全感與身體的防護同樣重要。警方強調，「民眾的小事就是警察的大事」，不論是驚悚的傳聞還是虛驚一場的電筒光，只要鄉親有需要，警察隨時都在。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播