國民法官審貪污案首例 新店戶政員涉收賄千萬羈押禁見

新北市新店戶政事務所員工王子誼，因涉嫌受16位土地開發等業者委託，擅查不動產所有人及繼承人戶籍資料，並收賄1114萬元而被起訴，成為「貪污治罪條例」違背職務收賄罪適用國民法官法審理的首起案例；台北地檢署依國民法官法規定將本案移請北院國民法官法庭審理，法官裁定王女羈押禁見3月。

檢方調查，王女於2020年9月至2024年8月，受翁姓業者等5人所託使用戶政資訊系統非法查詢蒐集個人資料，約定每查詢1人個資支付500元、每個案件查詢上限12000元，此部份總計收賄642萬166元；這段時間，她另又受賴姓及黃姓業者委託非法查詢資料，犯罪所得共105萬9000元。

王女從2018年起至2024年間，跟一名張姓建設公司業者約定違法查詢民眾戶籍資料，收費方式可採「買斷制」即單筆支付3萬元，或每筆資料先收取1500元至3000元不等查詢費，若案件開發成功，另須支付5％佣金，她總計向這名業者收取27萬3300元賄賂。

檢方發現，王女另跟一名高姓從事未辦繼承土地整合業務合作，約定幫高非法查詢民眾戶籍資料，等高取得服務費用或報酬後，會支付服務費用或酬金的1成報酬；王女還涉嫌使用戶政資訊系統及健保系統，免費幫朋友非法查詢民眾蒐集姓名、地址、電話等個人資料。

北檢去年指揮調查局台北市調查處，持法院核發搜索票，兵分20路發動搜索，約談王女及業者共14人，訊後依違反貪污治罪條例等罪聲押禁見王女獲准，昨依違背職務收賄、公務員違背職務行為期約賄賂罪、違反個人資料保護法、刑法洩密及修正後洗錢防制法等罪嫌起訴。

由於這是可處10年以上徒刑的「違背職務收賄罪」，適用國民法官法的首例，依國民法官法規定將本案移請北院國民法官法庭審理，王女仍在押，昨移審法院，法官訊後裁定王女羈押禁見3月。

