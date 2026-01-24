為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中油林園廠火警竄黑煙 市府：最重可罰500萬

    2026/01/24 08:12 記者陳文嬋／高雄報導
    中油林園廠火警竄黑煙，環保局將開罰10萬至500萬元。（市府提供）

    中油林園廠火警竄黑煙，環保局將開罰10萬至500萬元。（市府提供）

    中油高雄林園廠昨天下午竄出黑煙，環保局查出攔油迴廊切焊火花掉落引燃浮油，產生粒狀污染物，造成空氣污染，依違反空污法開罰10萬至500萬元。

    環保局表示，透過AI雲端智慧辨識系統，昨天下午發現中油林園廠出現黑煙情形，立即派員前往稽查；現場不斷竄出黑煙，消防人員噴灑化學泡沫，迅速完成撲滅火勢。

    環保局查出儲運組（M28）攔油迴廊（R3）進行金屬切焊作業時，火花掉落引燃浮油，產生明顯粒狀物，認定違反空氣污染防制法第32條規定，將裁處10萬至500萬元罰鍰。

    環保局並監控空氣品質，火警期間風向為西風，火點下風處約1.1公里的工業三路感測器出現短暫高值，粒狀物濃度約60至110μg/m³，火勢撲滅後逐步下降，已回復至環境平均值約11至16μg/m³。

    環保局將持續強化對高風險事業單位稽查與監控，督促業者落實作業安全及污染防制責任，避免類似情事再度發生，守護民眾健康與環境品質。

    環保局派員到場稽查，現場檢測空氣品質。（市府提供）

    環保局派員到場稽查，現場檢測空氣品質。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播