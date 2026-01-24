中油林園廠火警竄黑煙 市府：最重可罰500萬

中油林園廠火警竄黑煙，環保局將開罰10萬至500萬元。（市府提供）

中油高雄林園廠昨天下午竄出黑煙，環保局查出攔油迴廊切焊火花掉落引燃浮油，產生粒狀污染物，造成空氣污染，依違反空污法開罰10萬至500萬元。

環保局表示，透過AI雲端智慧辨識系統，昨天下午發現中油林園廠出現黑煙情形，立即派員前往稽查；現場不斷竄出黑煙，消防人員噴灑化學泡沫，迅速完成撲滅火勢。

環保局查出儲運組（M28）攔油迴廊（R3）進行金屬切焊作業時，火花掉落引燃浮油，產生明顯粒狀物，認定違反空氣污染防制法第32條規定，將裁處10萬至500萬元罰鍰。

環保局並監控空氣品質，火警期間風向為西風，火點下風處約1.1公里的工業三路感測器出現短暫高值，粒狀物濃度約60至110μg/m³，火勢撲滅後逐步下降，已回復至環境平均值約11至16μg/m³。

環保局將持續強化對高風險事業單位稽查與監控，督促業者落實作業安全及污染防制責任，避免類似情事再度發生，守護民眾健康與環境品質。

環保局派員到場稽查，現場檢測空氣品質。（市府提供）

