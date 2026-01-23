為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    邱臣遠涉性騷女員工 新竹市府發聲明：當事人澄清從未指控

    2026/01/23 23:31 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市副市長邱臣遠涉性騷女員工，市府今晚發聲明指稱，當事人已否認該指控，邱臣遠則深自檢討其表達方式。（資料照）

    新竹市副市長邱臣遠21日遭特定媒體爆料涉性騷市府女員工，市長高虹安第一時間跳出來說明，今年1月間知悉有員工疑似遭受主管不當行為，邱臣遠則否認相關指控，要求市府主動調查。市府今晚（23日）發聲明稿說，經請雙方釐清，當事人稱從未指控邱臣遠涉性騷擾，而邱臣遠的領導統御及言語溝通有待精進之處，已深自檢討。

    市府晚間發布新聞稿聲明，有關近日媒體報導副市長邱臣遠發生疑似性騷擾及疑似職場霸凌事件，雖至今市府並無接獲當事人提出正式申訴，市府知悉後1月22日依公務人員執行職務安全及衛生防護辦法第35條及性別平等工作法第13條第2項規定，啟動相關事實之必要釐清程序，並已簽辦由公正第三人進行事實釐清作業。

    邱臣遠深自檢討領導統御及言語溝通

    經通知雙方後，雙方分別表示希望先進行府內會議釐清事實及溝通，市府今天邀集雙方及府內委員召開事件釐清訪談會議。經會議釐清事實後，當事人澄清從未指控邱臣遠涉及性騷擾情形，至於邱臣遠對其領導統御及言語溝通有待精進之處，已深自檢討，雙方已就此事件委請市府代為對外說明達成共識。市府未來將強化主管階層情緒控制與溝通技巧的教育訓練。

    不過，市府一開始指稱將府內女員工調離現職，不到3天又發聲明說無性騷擾指控，沒有第三方外部調查，反而引發更多質疑。

