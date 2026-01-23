年終加碼再等等！ 1/23 大樂透、今彩539頭獎摃龜

1月23日開獎的第115000008期今彩539頭獎摃龜；第115000003期大樂透頭獎也摃龜。（台彩提供；本報合成）

1月23日開獎的第115000020期今彩539頭獎摃龜，第115000007期大樂透頭獎也摃龜。

第115000007期大樂透中獎號碼「21、23、32、36、39、43，特別號：12」。頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得196萬6136元；參獎共32注中獎，每注可得6萬206元；肆獎共130注中獎，每注可得9527元；伍獎共1759注中獎，每注可得2000元；陸獎共2761注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬7232中獎，每注可得400元；普獎共3萬1915注中獎，每注可得400元。

第115000007期49樂合彩中獎號碼為「21、23、32、36、39、43」。四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共91注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3086注中獎，每注可得1250元。

第115000020期今彩539中獎號碼為「03、11、12、21、31」。頭獎摃龜；貳獎共245注中獎，每注可得2萬元；參獎共7499注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6703注中獎，每注可得50元。

第115000020期39樂合彩中獎號碼為「03、11、12、21、31」。四合共開出4注，每注可得21萬2500元；三合共328注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8866注中獎，每注可得1125元。

第115000020期3星彩中獎號碼為「140」。壹獎共68注中獎，每注可得5000元。

第115000020期4星彩中獎號碼為「5223」。壹獎共24注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

