    首頁 > 社會

    男指侵友人妻偷錄影賠110萬和解 她反悔上訴緩刑撤銷

    2026/01/23 21:15 記者鮑建信／高雄報導
    林男趁友人妻喝醉指侵並偷偷錄影，雖賠償上百萬元，但因她後悔上訴，被高雄高分院撤銷緩刑。（情境照）

    林男趁友人妻喝醉指侵並偷偷錄影，雖賠償上百萬元，但因她後悔上訴，被高雄高分院撤銷緩刑。（情境照）

    高市林男受邀到友人住處飲酒聊天，凌晨摸進女主人房間，趁她酒醉涉嫌指侵並拍錄過程，雖賠償110萬元獲緩刑，但被害人發現他有類似紀錄，上訴要求撤銷，林男被高等法院高雄分院依妨害性自主罪，改判徒刑2年。

    判決書指出，2024年9月5日，被告林男受邀到前金區友人阿國（化名）住處飲酒聊天，女主人A女不勝酒力，先至主臥室休息。隔天凌晨1點多，林男偷偷摸進她臥室，涉嫌指侵並拍錄整個過程。

    後來，阿國見林男不在客廳，前往查看發現他在主臥室，察覺有異報警，警方於11月17日下午，前往林男住處搜索，查扣手機等證物，依涉嫌妨害性自主罪，函送高雄地檢署偵查、起訴。

    承辦法官審酌兩造和解，林男賠償110萬元，A女並替他求情，判處有期徒刑2年、緩刑5年，期間交付保護管束，並接受法治教育2場，以啟自新。不料，A女卻發現林男曾有偷拍紀錄，認為不可輕饒，於是提起上訴，要求撤銷緩刑。

    高雄高分院開庭調查，林男的確在2023年10月25日，涉嫌偷拍裙底風光，被法院判處拘役40天定讞，雖不構成累犯，但審酌林男指侵又偷錄的行為，情節重大，仍量處有期徒刑2年，但不得緩刑，可上訴。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

