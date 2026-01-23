四海幫宿霧豪宅設機房詐國人 17嫌押解返台收押禁見

台灣四海幫海森堂分子陳麒元等17人，由台菲兩國專案人員共同押返回。（資料照）

四海幫海森堂分子陳麒元等人，涉在菲律賓宿霧地區設置詐騙機房，鎖定台灣民眾行騙，台、菲警方去年5月聯手搗破該機房，逮捕陳男等17名台籍嫌犯，由於該案無菲籍犯嫌及被害人，經菲國法院結案，依違反移民法處理；我方包括刑事警察局及駐菲人員，與菲國移民局共組押解團隊，21日將17嫌全數押返回台，新北地檢署訊後將17人全數聲押禁見，新北地院今日裁准。

本案是由新北檢主任檢察官劉文瀚、檢察官陳儀芳及陳佳伶接手，指揮刑事警察局國際刑警科至桃園國際機場執行拘提，經檢察官訊問後，認為陳嫌等17人，涉犯詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串及反復實施詐欺犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

刑事局國際科21日表示，本案先是在2022年偵破四海幫海森堂經營假投資詐團，逮捕15人，後續又發現，有6、7名被告遭起訴後，隨即前往菲國宿霧，研判可能接受集團指示赴菲繼續詐騙。

台菲隨即交換情資進行監控，查知詐團機房設在宿霧山上一個門禁森嚴豪宅社區，內有傭人房，出入還有司機，生活豪奢。

該詐團先以假交友接觸被害人，再引誘假投資虛擬貨幣，以及誘使被害人加入公益活動謊稱抽中名單，擁有投資機會等手法行騙，初步清查2年來至少有55名國人受害，財損4千多萬元。

去年5月間確認蒐證成熟後，我方派出刑事局國際科、科技犯罪防制中心科技偵查隊共7名偵查人員搭機前往宿霧，隔天與菲國執法人員共同執行搜索，逮捕陳男與機房幹部、旗下話務等16男1女共17人。

