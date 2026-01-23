為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    基隆勇消詹能傑殉職追晉分隊長 市府設教育儲蓄戶照顧9歲女

    2026/01/23 20:36 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市政府說，將追晉消防局小隊長詹能傑為分隊長，設立教育儲蓄戶照顧詹能傑的9歲女兒學習權益。（記者俞肇福攝）

    基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑因公殉職，為守護市民安全付出生命；基隆市政府今晚（23日）發布新聞稿說，市政府依照依相關法規頒給楷模獎章、消防獎章、追晉分隊長職務，市府將爭取靈柩覆蓋國旗及消防旗，象徵國家與消防體系對英雄的最高敬意，相關殯葬費用依法辦理減免。教育處也會設立「教育儲蓄戶」等資源支持機制，照顧詹能傑9歲女兒的學習權益。

    基隆市政府指出，教育處第一時間跟學校聯繫，啟動校園關懷與支持機制，透過學校專任輔導教師，提供情緒安撫與心理支持；教育處已提出心理師入校服務申請，並由輔導諮商中心於寒假期間進行評估與規劃，後續將安排持續性的入校輔導。

    市府強調，詹能傑小隊長的犧牲，市府不會忘記照顧他的家人，市府更不會缺席。未來，市府將持續整合各局處資源，與學校及相關單位攜手合作，在家屬與孩子需要的每一刻，提供穩定、即時且溫柔的支持，讓愛與關懷成為前行的力量。

