花蓮非法移工酒後猝死 雇主搬到水溝旁謊稱「路過發現」

一名男子20日下午被發現臉朝下、倒在花蓮瑞穗鄉富興村一處防汛道路旁水溝旁，警方調查，死者是34歲泰籍男子去年持觀光簽證入境，由於報案的陳姓男子拔掉行車紀錄器記憶卡令警方起疑，經突破心防，陳男才說自己是雇主，因擔心非法僱用曝光才謊稱「路過發現遺體」。警方今表示，移工死因尚待檢方相驗釐清。

案發地點瑞穗鄉富興村周邊全是鳳梨田、薑田，現場沒有監視錄影機，警方獲報後前往現場，初步檢視死者臉部朝下倒在水溝邊，頭部有撕裂傷、臉上擦挫傷，死因可疑，通報花蓮縣警局鑑識科人員、刑警大隊前來採證。由於男子長相非台灣人，經移民署專勤隊協助後，確認死者是34歲泰國籍男子，去年1月份持觀光簽證入境後人間蒸發，簽證已過期，疑似為持觀光簽入境打工。

報案的38歲陳姓男子向警方稱，他20日下午4點發現水溝旁有人倒臥報案，但警方循線訪查周邊農民及住戶，發現泰國籍男子租屋處停放車輛，其中一輛是登記在陳姓男子名下，面對警方詢問時他說車上行車紀錄器沒有畫面、記憶卡拔下，加上案發後同一住處的其他住戶也匆忙離開，引發警方懷疑其說詞避重就輕。

經警方突破心防，陳男才拿出行車紀錄器及記憶卡，陳男供稱他是男子的雇主，泰籍男子前一天騎電動車出去喝酒未歸，他開車外出尋找，發現泰國移工的電動車，人倒在水溝中已經死亡，因擔心非法僱用移工事件曝光會被重罰，因此找朋友合力把遺體抬出水溝，報案時則編造「路過發現遺體」撇清關係，意圖誤導警方辦案。

警方表示，陳姓男子非法僱用外籍移工案件正由移民署專勤隊調查中，目前警方也報請花蓮地檢署檢察官相驗遺體，以釐清移工死因。

當地瑞穗鄉農民說，農村缺工問題嚴重，現在包括採文旦、採茶、採鳳梨種鳳梨都有用到移工，並透露電話叫人「一次就來整批」而且工作效率快，至於移工身分有無合法他們並不清楚。

