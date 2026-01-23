國1彰化段「紅斑馬」巡邏車遭追撞 轎車車頭嚴重凹陷

國道1號彰化路段發生國道巡邏車遭自小客車追撞事故。（民眾提供）

國道1號彰化路段北上車道今天（23日）傳出追撞警車事故，當時國道警察巡邏車行駛在內側車道，突然遭到後方自小客車追撞，「紅斑馬」巡邏車的後車廂被撞到「開花」，自小客車車頭也嚴重凹損，雙方均無酒駕與受傷，事故原因調查中。

國道三隊表示，這起事故發生在今天下午3時許，地點在國道1號203.3公里的彰化路段北上車道，駕駛自小客車的蕭姓男子（28歲）疑似未保持安全車距，追撞前方同樣行駛在內側車道的國道警察巡邏車。

國道三隊指出，這起意外未有人員受傷，雙方駕駛的酒測值為零，但撞擊力道很大，造成巡邏車的後車廂都打開了，自小客車的車頭也嚴重凹毀，事故原因仍待進一步調查與釐清。

蕭姓駕駛的家人指出，當時前方有好幾輛車子都急煞，自小客車是最後一台，才會撞上前方的「紅斑馬」，還好鋼板的安全係數夠，撞上「紅斑馬」只有車頭凹損，人都沒有受傷，而該部自小客車並無自駕功能，並非啟動自駕才撞上。

國道警方呼籲，用路人駕駛要保持安全車距，也要專心駕駛，切勿疲勞駕駛或分心，隨時注意車前動態，確保自己與用路人的安全。

國道1號彰化路段發生國道巡邏車遭自小客車追撞事故，巡邏車的後車廂被撞到掀開，自小客車車頭也凹毀。（民眾提供）

