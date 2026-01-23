為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    三立採訪車失控衝進彰銀！台大收治2傷者 1人腦出血傷勢較重

    2026/01/23 17:28 記者邱芷柔／台北報導
    台大醫院證實，共有2名傷者送抵台大急診救治，其中1人傷勢較為嚴重，出現腦部出血情形，院方正全力搶救中。（記者邱芷柔攝）

    三立新聞台一輛採訪車今（23日）下午行經台北市中山區一江街與南京東路口時，不明原因突然失控衝進路口的彰化銀行內，波及當時在銀行內外的人員，其中2名傷者意識不清送台大醫院，院方證實，共有2名傷者送抵台大急診救治，其中1人傷勢較為嚴重，出現腦部出血情形，院方已啟動相關醫療處置，正全力搶救中。

    台大醫院醫務秘書陳彥元指出，2名傷者約於下午16時30分左右送達醫院，目前仍在評估與了解病況，基於病人隱私暫不便對外透露細節；他也強調，病患是依醫療分區分配機制送至台大醫院，院方將持續投入醫療資源，全力救治。

    這起事故發生在台北市中山區一江街與南京東路口，一輛三立新聞台採訪車行經該路口時，疑似不明原因突然失控，整輛車直接衝進路旁的彰化銀行大廳，猛烈撞擊造成銀行門口提款機毀損，玻璃碎片四散，現場一片混亂。

    消防局初步統計，事故共造成10人受傷，包含採訪車駕駛在內，共6男4女，其中3人重傷、1人中傷、6人輕傷；傷者中有2人意識不清送醫，分別為一男一女，女性額頭約5公分撕裂傷，男性手腕撕裂傷，2名傷者均送往台大醫院救治。採訪車駕駛則受輕傷，未送醫。

