    社會

    新店戶所臨時人員收賄10年幫「台版地面師」查資料 稽查難發現原因曝

    2026/01/23 17:21 記者翁聿煌／新北報導
    新北市新店戶政事務所員工王子誼（中）涉收賄擅查資料。（資料照）

    檢警調前年破獲全台首見的「台版地面師」偽造遺囑詐騙遺產集團，一審判決44名被告有罪。追查發現，涉案的土地開發業者透過行賄新北市新店戶政事務所員工王子誼，擅查不動產所有人及繼承人戶籍資料，外界質疑，王女是臨時人員，如何十年來私查眾多資料未被發現，是否稽核工作流於形式？

    據資深戶政人員指出，王女雖然是臨時人員，如果在正式編制中，就有戶政業務的查詢權限，而且在上班時間，櫃檯工作人員的例行查詢業務繁重，王女為了特殊目的查詢資料，並不容易被發現有異。

    資深戶政人員指出，戶政所雖然有稽查機制，但是受限於稽查頻率，不易在被查詢人的身分證字號與查詢工作人員的承辦業務是否有具備關連性，除非涉案人一次查詢很多筆，或是在上班前或下班後的特殊時間查詢，才會引起稽查人員的注意，但王女的查詢分散於平日及零星作業，很難被發現。

    資深人員指出，根據事後追查發現，王女的查詢資料內容都是很單純的資訊，如當事人（地主）有無親屬、是否同住，其實與一般的例行性查詢無異，而且以往戶政所都不曾認為單純的戶政資料會被連結到如此嚴重的犯罪行為當中。

    這次王女涉案，是被納入龐大犯罪結構中，涉案人員包地政士、法院承辦人員，甚至里長，才能將戶政資料綜合運用在犯罪上，新北戶政系統經此案後，為求亡羊補牢，已再強化稽核工作，並且從課長到局內主管都加強稽查的頻次，確保戶政資料不再被做為不當用途。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

