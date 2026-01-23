三立採訪車撞進北市彰化銀行釀3重傷7輕傷 傷者送這幾處醫院

彰化銀行台北吉林分行今天下午遭一輛三立電視台採訪車撞進大廳，共計造成3人重傷，7人輕傷，目前均送醫治療。（記者羅沛德攝）

傷者名單出爐：1、採訪車乘客何孟哲（男、82年次）輕傷-松山三總。

2、賴碧純（女、26年次）輕傷-台安醫院。

3、LUONG THI THAI（賴碧純看護）輕傷-台安醫院。

4、張昱偉（男、73年次）輕傷-送醫。

5、王士誠（男、68年次）輕傷-送仁愛。

6、簡維德（男、87年次）重傷、意識尚清楚-台大醫院。

7、陳柏序（男、81年次、機車駕駛人）輕傷-松山三總。

8、李庭羽（女、83年次）全身撕裂傷、生命跡象穩定需縫合傷口-仁愛醫院。

9、吳蕙君（女、78年次）意識恢復、臉部顴骨.胸腔多處骨折-台大醫院搶救中。

10，三立電視採訪車司機林庭芳，輕傷。

三立新聞台一輛採訪車今日下午行經台北市中山區一江街與南京東路口時，因不明原因突然失控衝進路口的彰化銀行內。（記者鄭景議翻攝）

