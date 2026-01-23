為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    三立採訪車撞進北市彰化銀行釀3重傷7輕傷 傷者送這幾處醫院

    2026/01/23 17:10 記者劉慶侯／台北報導
    彰化銀行台北吉林分行今天下午遭一輛三立電視台採訪車撞進大廳，共計造成3人重傷，7人輕傷，目前均送醫治療。（記者羅沛德攝）

    彰化銀行台北吉林分行今天下午遭一輛三立電視台採訪車撞進大廳，共計造成3人重傷，7人輕傷，目前均送醫治療。（記者羅沛德攝）

    彰化銀行台北吉林分行今天下午遭一輛三立電視台採訪車撞進大廳，共計造成3人重傷，7人輕傷，目前均送醫治療。

    傷者名單出爐：1、採訪車乘客何孟哲（男、82年次）輕傷-松山三總。

    2、賴碧純（女、26年次）輕傷-台安醫院。

    3、LUONG THI THAI（賴碧純看護）輕傷-台安醫院。

    4、張昱偉（男、73年次）輕傷-送醫。

    5、王士誠（男、68年次）輕傷-送仁愛。

    6、簡維德（男、87年次）重傷、意識尚清楚-台大醫院。

    7、陳柏序（男、81年次、機車駕駛人）輕傷-松山三總。

    8、李庭羽（女、83年次）全身撕裂傷、生命跡象穩定需縫合傷口-仁愛醫院。

    9、吳蕙君（女、78年次）意識恢復、臉部顴骨.胸腔多處骨折-台大醫院搶救中。

    10，三立電視採訪車司機林庭芳，輕傷。

    彰化銀行台北吉林分行今天下午遭一輛三立電視台採訪車撞進大廳，共計造成3人重傷，7人輕傷，目前均送醫治療。（記者羅沛德攝）

    彰化銀行台北吉林分行今天下午遭一輛三立電視台採訪車撞進大廳，共計造成3人重傷，7人輕傷，目前均送醫治療。（記者羅沛德攝）

    三立新聞台一輛採訪車今日下午行經台北市中山區一江街與南京東路口時，因不明原因突然失控衝進路口的彰化銀行內。（記者鄭景議翻攝）

    三立新聞台一輛採訪車今日下午行經台北市中山區一江街與南京東路口時，因不明原因突然失控衝進路口的彰化銀行內。（記者鄭景議翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播