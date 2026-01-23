大鬧中港澄清醫院急診室打飛護理師 108公斤超壯男收押

男護理師（右）遭林男出拳打飛跌坐病床。（資料照）

台中市中港澄清醫院急診室21日凌晨驚傳醫療暴力，酒後自殘的林姓男子（26歲）在接受治療過程中情緒失控，不僅拒絕醫療處置，還一度追逐醫師理論，甚至衝入急診區對醫護人員揮拳攻擊，造成一名護理師頭部重創出現腦震盪症狀，當場被打飛跌坐病床，檢方昨晚指揮拘提林男到案，今天向法院聲押獲准。

經查，當天凌晨林男酒後情緒不穩，在家中割腕自殘後，被救護車緊急送往澄清醫院中港院區急診室，醫師替其評估傷勢並進行處置時，林男疑對醫療方式不滿，加上酒精影響，情緒逐漸失控，突然起身欲追打醫師，現場警衛立刻上前制止。

未料他離開診間，又折返回急診區，當時詹姓男護理師正向陪同就醫的林男妻子說明加壓止血等處置流程，林男竟突然衝上前，朝護理師頭部重拳猛打，力道猛烈，護理師當場被打飛跌坐病床，噁心、頭痛甚至一度失去意識，經診治出現腦震盪症狀隨即住院觀察。

院方對此事件表示極度震驚與憤怒，強調護理師履行職責協助治療，卻遭無端暴力對待，已全力協助受害護理師提告，並呼籲社會共同譴責醫療暴力。台中地檢署指揮第六分局蒐證調查，以維護醫療環境安全與醫療秩序。

經警方持核發拘票，昨晚在中市西屯區拘提林男到案，檢察官訊問後，認林男涉犯醫療法第106條第3項之對於醫事人員以強暴方法妨害其執行醫療業務，以及刑法第277條第1項之傷害等罪嫌重大，且有逃亡及反覆實行傷害犯罪之虞，今天向台中地院聲請羈押獲准。

