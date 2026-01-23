為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    澎湖鳥嶼休閒漁政漁船觸礁翻覆 1獲救1失蹤

    2026/01/23 17:01 記者劉禹慶／澎湖報導
    鳥嶼港外休閒漁政小船觸礁翻覆，一失蹤一獲救。（民眾提供）

    澎湖鳥嶼休閒漁政漁船今（23）日下午傳出憾事，在鳥嶼港外觸礁翻覆，船上2人1獲救、1失蹤，澎湖海巡隊及當地快艇業者，都加入搜救行列，白沙鄉代會主席吳良添更駕船後送傷者前往澎湖本島就醫，澎湖區漁會全程派員照料傷者。

    鳥嶼安檢所鳥嶼安檢所今日下午2時28分，透過港區監視系統，發現「休閒漁政0148」在港嘴消波堤處發生擱淺情事，立即通報海巡署金馬澎分署十三巡防區，並轉知漁業廣播電台，船體已沉沒，船上2人，1人獲救、1人失蹤，隨著水流可能朝向菓葉方向漂流，澎湖海巡隊巡防艇PP10087已前往搜尋失蹤人員。

    第七岸巡隊立即協調友船「再出發（964353）」出港協助搜救，由鳥嶼安檢所曾小隊長隨船前往海上協尋，下午2時54分成功將落海吳姓船員救起，意識還算清楚，無生命危險。另外，現場有黑曼巴及岳興2艘快艇，協助搜尋失蹤人員，漁業台立即對海上船隻廣播，請路過船隻注意海上狀況。

    鳥嶼籍白沙鄉代會主席吳良添聞訊後，立即自行駕船出海搜尋，獲救男子吳月倫（67年次）先是送到鳥嶼衛生所緊急救護，旋即再由主席駕船將人送往白沙岐頭碼頭，後送至三總澎湖分院搶救，完成陸地交接後，又馬不停蹄趕回失事海域搜救失蹤人員。

    失蹤人員是船長吳健郼，與獲救的船員吳月倫都是釣魚維生，由於吳月倫家中僅有1名長者，無法隨行照顧，因此前往現場協助的澎湖區漁會人員，奉總幹事顏德福之命，前往醫院陪同照顧。

    鳥嶼安檢所聯絡友船出海，將落水吳姓船員救起。（第七岸巡隊提供）

    白沙鄉代會主席吳良添，駕船將獲救吳姓船員送回澎湖本島就醫。（民眾提供）

