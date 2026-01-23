蘆洲逆子弒親 父母被砍到腦凹陷 高大成揭追殺猛砍殘暴細節

法醫高大成分析，凶嫌廖聰賢下手凶殘，極為罕見，雙親阻擋不了只能轉身逃跑，仍追殺猛砍，瘋砍父母，置之死地。（記者蔡淑媛攝）

新北市蘆洲逆子弒親案，檢警完成相驗解剖，確認67歲廖姓父親與75歲許姓母親皆因大量失血，引發出血性休克死亡，兩人後腦被砍到凹陷，背部、手部也都刀刀見骨。對此，法醫高大成分析，36歲的凶嫌廖聰賢下手凶殘，極為罕見，雙親阻擋不了只能轉身逃跑，仍追殺猛砍，瘋砍父母，置之死地。

根據解剖結果，凶嫌父親身上有26處刀傷、母親遭砍43刀，傷勢相當密集，刀刀致命。高大成說，一人被殺害超過10刀，即代表兇手有殺意，其中廖嫌告訴警方先殺父，再殺母，他認為要再探究。

高大成指出，從解剖結果分析，廖嫌母親左右手都有刀痕，代表媽媽比較沒反抗，父親則是集中在左手，可能是左手擋刀，右手可以活動想搶兒子手中的開山刀，因此雙親手部被砍的部位不同。

雙親刀傷也集中在後腦，後腦被砍到凹陷，背部也多處中刀，高大成說，這代表兩人阻擋不了兒子砍殺，只能轉身逃跑，但廖嫌仍持續追殺，不停瘋砍，非常殘暴，懷疑他不是有精神疾病就是吸毒，從抽血、驗髮就知道是否有吸毒。

不過廖嫌要錢之前就事先買開山刀，殺死父母後還清洗刀具、鎖門、逃亡，高大成判斷，這是預謀殺害雙親，犯案意識也清楚，也要追究廖嫌有殺機，殺害過程父母是否曾勸阻，他還殺更兇、下手更重，都要釐清。

