台中補習班狼師10度摸女學生下體、臀部及襲胸 二審改判1年9月

台中一名楊姓補習班負責人兼教師，授課期間涉對未成年女學生伸入褲管摸下體、臀部及襲胸等不當行為，案件一審判刑後，雙方均提起上訴，台中高分院審理後認為，被告行為發生於教育環境，嚴重破壞師生信賴關係，即使事後賠償和解，也不適合宣告緩刑，近日改判有期徒刑1年9月。

經查，楊姓被告於2023年間，明知被害人為未成年學生，仍在補習班內多次以不當方式接觸對方，被害人事後向家屬反映，家屬報警處理，警方並依程序蒐證、送驗相關跡證，女學生指控，楊不管有無他人在場，只要沒人看到，無論係上樓、經過她旁邊或坐在櫃檯前，會直接伸手摸臀部襲胸，次數超過10次。

楊男則辯稱，同學們常常會一起下樓，曾有同學邊走邊聊天而滑倒、在樓梯間弄倒餐點，後續清理會很麻煩，尤其學生甚至會因撒出的湯水燙到，所以有時若學生走路、跑步上下樓會扶住，因為是在移動中，不確定有無摸到臀部，同時尚須確認補習班外面有無家長，有很多事情要忙，沒有對任何學生性騷擾等語。

台中地院一審審理時，依被害人證述、鑑識結果及相關證據，認定被告犯成年人對少年強制猥褻罪，判處有期徒刑2年，檢方不服量刑提出上訴，被告則於二審期間坦承犯行，並與被害人及其家屬達成調解，請求從輕量刑並宣告緩刑。

台中高分院審酌認為，被告身兼補習班經營者與教師身分，對學生負有教導與保護責任，卻利用教學場域接近未成年學生，行為對被害人身心造成影響，也動搖社會對教育人員的信任，法官並指出，被告過去曾涉類似案件，顯示自我約束不足，因此即便被害人同意給予緩刑，仍不足以作為宣告緩刑的依據，改判他1年9月，仍可上訴。

