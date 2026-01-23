為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    投89線11噸貨車翻落山谷！駕駛受困車內 接力救出送醫

    2026/01/23 15:51 記者陳鳳麗／南投報導
    11噸貨車翻落100公尺深的山谷。（仁愛警方提供）

    1部由張姓男子駕駛的11噸貨車，搭載岳姓女友，上午行經投89線16公里路段失控翻落山谷，岳女自行脫困爬上道路待援，張男受困車內，先由神鷹搜救隊與民眾拉出，再用繩索垂降到山谷，將張姓駕駛吊上路面送醫救治。張男透露，當時疑似機械故障、方向盤卡死才墜谷，惟肇事原因仍有待調查。

    張姓男子上午駕駛11噸貨車，從望洋部落往翠巒方向行駛，車子開到投89線16公里路段時，失控從道路缺口墜落100公尺深的山谷，在地民眾發現後，火速通報神鷹搜救隊前來救援。張姓駕駛卡在車子內無法動彈，而坐在副駕駛座的岳姓女子，則自行從座位脫困，爬出車外，其頭部和手部都有受傷，忍痛往上爬，走到靠近道路處求援。

    受困車內的張姓駕駛，由神鷹搜救隊員和在地民眾協助，從車內拉出來，再用小貨車載到較平坦處，由上方的人員垂降繩索和擔架，將張男固定好後慢慢上拉，再交由仁愛消防分隊救護人員，送至醫院救治，張姓駕駛身上有多處傷，但意識清楚，他告訴救難人員，是因疑似機械故障、方向盤卡死，才會失控墜谷。

    仁愛警方則提醒，山區道路蜿蜒，駕駛行經時應減速慢行，另也要避免疲勞駕駛，以減少交通事故發生的風險。

    貨車就是從左側的缺口翻落山谷。（仁愛警方提供）

    搜救隊救出受傷的貨車駕駛，由消防分隊救護車接力送醫救治。（神鷹搜救隊提供）

