八里檳榔攤遇假鈔客！她拿1000元買打火機換950 監視器全拍下

新北市八里區張姓女子涉嫌向不明人士取得面額1000元偽鈔後，前往檳榔攤以「以假換真」方式試圖購買5個打火機；店家事後察覺異樣，隨即報警處理。士林地檢署檢察官劉昱吟調查後，認為張女所為已犯偽造通用紙幣罪，依法對其提起公訴。

起訴書指出，張女去年5月13日晚間10時許，駕車前往八里區「貝蒂檳榔攤」，向員工楊男表示要購買5個打火機，並以一張面額1000元的偽鈔付款。楊男當時未察覺異狀，扣除打火機費用後找零950元給張女。

事後，楊男發現該鈔票手感及防偽特徵異常，確認是偽鈔，立即報警處理。蘆洲分局調閱監視器畫面，進一步鎖定車牌及嫌犯身分，並移送士檢偵辦。

張女於偵查中坦承收集並行使偽鈔，意圖買小額商品換取真鈔；而檢方掌握的證據包括監視器畫面完整錄下張女行使偽鈔的過程，而刑事警察亦鑑定扣案1000元紙鈔確為偽鈔。

檢察官劉昱吟認為，張女行為已構成刑法第196條第1項「行使偽造通用紙幣罪」，其行為本質具有詐欺性，因此不另論詐欺罪；且被告收集偽鈔的意圖，已被實際行使的高度行為所吸收，並依刑法第200條規定將扣押偽鈔聲請沒收。

